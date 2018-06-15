8 остромодных летних комбинезонов для любого типа фигуры: это хиты!

Комбинезон с зауженными брюками длиной 7/8 Такой образ годится для светских приемов или вечеринок. А если выбрать модель, выполненную в приглушенном синем или изумрудном цвете, то наряд пойдет для деловой встречи или собеседования. Учитывайте, что ткань комбинезона должна быть безупречной, а пошив идеальным. Лучшим акцентом в образе будут яркие туфли в пайетках и пара неброских украшений.

Для какой фигуры? Этот комбинезон польстит типу фигуры «груша» (зауженные брюки вытянут силуэт) и «яблоко» (если есть вытачки или ремень на талии). Укороченные брюки еще и визуально вытянут невысоких девушек.

Комбинезон с открытыми плечами

Ультрамодный цветочный принт, оборка и широкие палаццо — идеальный вариант для лета. Лучше, если основной цвет комбинезона будет темным, потому что броский принт на белой ткани может зрительно искажать пропорции тела.

Для какой фигуры? Такую модель стоит рекомендовать типу фигуры «квадрат» (оборка на груди поможет обрести женственные формы) и «груша» (открытые плечи уравновесят тяжелый низ).

Комбинезон с кюлотами

Все тренды в одном образе: кюлоты, комбинезон и сочный цвет. Такая модель годится и для офисного образа, и для прогулок.

Для какой фигуры? Для типа фигуры «яблоко» (покупайте размер в размер) и «груша» (если брюки ниже колена). Категорически не пойдет «прямоугольникам» — совсем сотрет талию.

Комбинезоны, подходящие по типу фигуры, вы можете приобрести в бутике Michal Negrin. Здесь вы найдете только эксклюзивные наряды, которые подчеркнут стиль и индивидуальность. При покупке через сайт магазина можно заказать доставку курьером или почтой.

Комбинезон «Гвен», Michal Negrin,

цена: от 52 500 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Комбинезон «Иви» из бархата, Michal Negrin,

цена: от 62 000 руб., зказать: +7 (981) 126-16-92 Комбинезон с объемным верхом

Такой комбинезон должен быть выполнен из плотной ткани, хорошо держащей форму. Геометрические линии модели подчеркнут минималистичные украшения, неброские босоножки без лишних ремешков и даже без каблуков.

Для какой фигуры? Женщины типа фигуры «треугольник», «груша», «прямоугольник» (объемный верх уравновесит тяжелые бедра) оценят этот вариант. А вот невысоких и полных девушек такой комбинезон может сделать еще приземистее.

Комбинезон с застежкой вокруг шеи Это, пожалуй, самый нарядный комбинезон в нашей подборке. Если вместо бретелей будет металлическая вставка вокруг шеи, то даже над подбором украшений не нужно будет особо задумываться. К такому комбинезону нужны каблуки — чем выше, тем лучше!

Для какой фигуры? Для типов фигуры «перевернутый треугольник» (замаскирует плечи) и «прямоугольник» (талию подчеркнуть контрастным ремнем).

Комбинезон-ромпер

Летний вариант для прогулок. При выборе ромпера руководствуйтесь простым правилом: чем короче шорты, тем закрытее должен быть верх, так сохранится гармония образа.

Для какой фигуры? Для стройных, высоких барышень.

Джинсовый комбинезон

Может быть не только частью стиля casual. Если к нему добавить каблуки и крупные украшения, то образ вполне сойдет для вечеринки. А для удобного кэжуал-образа с комбинезоном хватит простой белой футболки и кед.

Для какой фигуры? Для всех! Главное, выбрать подходящие джинсы.

Комбинезон на тонких бретелях

Комбинезон в полоску на тонких бретелях, Charuel, цена: 6 990 руб. ; тел. +7 (800) 775-62-26 Брючный вариант платья в бельевом стиле. Такой комбинезон круто смотрится с модными принтами (например, в мелкую полоску, как у Сharuel) или в ярких оттенках лета (подойдут малиновый, изумрудный, бирюзовый). Если глубокий вырез или открытые плечи не для вас, наденьте комбинезон на простую белую футболку — это остромодный прием.

Для какой фигуры? Для девушек с красивыми ключицами и тонкой талией. Вариант с футболкой подходит всем!

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