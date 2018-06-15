Модный уикенд: в чем (и где) провести выходные

Party

Почему не отправиться в субботу отмечать очередную победу (надеемся) России в новом матче? В каком-нибудь баре вполне себе можно встретить симпатичных иностранцев. А привлечь и [внимание поможет стильный комбинезон, босоножки из коллаборации Rendez-Vous и Кэти Перри, а также интересный запах парфюмированной воды. Но только помните, что Госдума посоветовал кое от чего воздерживаться. Just saying.

Хайкинг

Чтобы уж почувствовать себя совсем «фэнси», можно отправиться b на долгую прогулку, например, по Воробьевым горам: там и по лестничке пройтись можно, и на холм забраться — этакая альтернатива калифорнийскому хайкингу, который пользуется популярностью у американок. И красиво, и для здоровья и фигуры полезно. А на такой случай надевайте яркую и удобную спортивную одежду, берите с собой побольше воды и друзей — вместе всегда веселее!

Пикник

Погода, вроде, вернулась в свой летний минимум, поэтому самое время устроить пикник у озера или в парке. Вместе с бутербродами и фруктами, заверните с собой и модный наряд: легкое платье, удобные босоножки, яркие очки и большую сумку со снэками.