Ещё
Модный уикенд: в чем (и где) провести выходные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модный уикенд: в чем (и где) провести выходные 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Party
Почему не отправиться в субботу отмечать очередную победу (надеемся) России в новом матче? В каком-нибудь баре вполне себе можно встретить симпатичных иностранцев. А привлечь и [внимание поможет стильный комбинезон, босоножки из коллаборации Rendez-Vous и Кэти Перри, а также интересный запах парфюмированной воды. Но только помните, что Госдума посоветовал кое от чего воздерживаться. Just saying.
Хайкинг
Чтобы уж почувствовать себя совсем «фэнси», можно отправиться b на долгую прогулку, например, по Воробьевым горам: там и по лестничке пройтись можно, и на холм забраться — этакая альтернатива калифорнийскому хайкингу, который пользуется популярностью у американок. И красиво, и для здоровья и фигуры полезно. А на такой случай надевайте яркую и удобную спортивную одежду, берите с собой побольше воды и друзей — вместе всегда веселее!
Пикник
Погода, вроде, вернулась в свой летний минимум, поэтому самое время устроить пикник у озера или в парке. Вместе с бутербродами и фруктами, заверните с собой и модный наряд: легкое платье, удобные босоножки, яркие очки и большую сумку со снэками.
SNCmedia.ru: последние новости
Самые громкие скандалы в индустрии моды Закошмарили: 5 нарядов из Instagram певицы Славы, которые вам лучше не видеть Не надо стесняться: 5 ярких летних мейков на все случаи жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это мерзко»: жене Этуша ответили на ее жестокость3
Огонь и кружево: Жуков выложил фото жены сзади10
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место52
Не показалось: приличная обнаженка22
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение