«Грудь чуть не выпала»: Рианна оконфузилась в платье-фольге

Поклонники американской певицы Рианны никак не могут привыкнуть к ее изменившейся внешности. Артистка ранее радовала их своей стройной фигурой, а сейчас демонстрирует весьма объемные формы. Для одного из недавних выходов в свет знаменитость выбрала очень глубокое декольте, не оставив простора для фантазий.

30-летняя поп-звезда Рианна обожает привлекать к себе внимание, причем это не зависит от ее веса, который в последнее время заметно увеличился. Барбадосская красавица, которая, как известно, недавно рассталась с бойфрендом-миллиардером, посетила лондонскую премьеру фильма «8 подруг Оушена», где сыграла одну из главных ролей. Для мероприятия она выбрала яркий золотистый наряд, в котором оконфузилась на красной дорожке.

Дело в том, что артистка появилась на публике в откровенном платье-фольге с огромным вырезом в области бюста. Чтобы не попасть в комичную ситуацию, селебрити придерживала верх одежды рукой, пытаясь окончательно не опозориться.

Свой образ исполнительница дополнила высокой прической, макияжем с акцентом на губы, босоножками и клатчем в тон платью. В сети иронизируют над выбором одежды Рианной : «Грудь чуть не выпала, мои глаза…» «Как не совестно так оголяться в общественном месте?» «Она так поправилась, была худышка, а стала тетенька в теле». «Годы идут, мы все меняемся, но 20 кило могла бы стросить перед премьерой фильма, чего уж там». «Рианна раздобрела так, куда эта грудь вываливающаяся? Некрасиво. Она мне напомнила чайник из сервиза».

Звезда не первый раз выбирает неудачное вечернее платье — недавно ее образ сравнивали с… кудрявым баклажаном.