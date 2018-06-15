Рианна в платье-фольге подразнила поклонников

Рианна прибыла на премьерный показ продолжения фильма об аферистах «8 подруг Оушена», где сыграла одну из главных ролей. На красной дорожке в Лондоне поп-дива появилась в золотистом платье-фольге, которое выгодно подчеркивало ее смуглую кожу.

Однако не только оригинальный дизайн наряда привлекал внимание публики. Платье звезды было настолько сильно декольтировано, что пышный бюст артистки то и дело норовил выскочить из своей оправы.

Фото: Global Look Press

Рианне пришлось целый вечер сражаться с непослушным платьем, а папарацци — следить за тем, чтобы подловить поп-диву в конфузной ситуации. Тем не менее, певице, казалось, такое положение дел даже нравилось, и она охотно дразнила окружающих своими прелестями.

Отметим, что автором наряда выступил Мэл Оттенберг. Завершил образ поп-дивы бронзовый клач Vanite Clutch от Christian Louboutin и босоножки на высоком каблуке, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на The Daily Mail.