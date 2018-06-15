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Рианна в платье-фольге подразнила поклонников
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Рианна в платье-фольге подразнила поклонников 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Рианна прибыла на премьерный показ продолжения фильма об аферистах «8 подруг Оушена», где сыграла одну из главных ролей. На красной дорожке в Лондоне поп-дива появилась в золотистом платье-фольге, которое выгодно подчеркивало ее смуглую кожу.
Однако не только оригинальный дизайн наряда привлекал внимание публики. Платье звезды было настолько сильно декольтировано, что пышный бюст артистки то и дело норовил выскочить из своей оправы.
Фото: Global Look Press
Рианне пришлось целый вечер сражаться с непослушным платьем, а папарацци — следить за тем, чтобы подловить поп-диву в конфузной ситуации. Тем не менее, певице, казалось, такое положение дел даже нравилось, и она охотно дразнила окружающих своими прелестями.
Отметим, что автором наряда выступил Мэл Оттенберг. Завершил образ поп-дивы бронзовый клач Vanite Clutch от Christian Louboutin и босоножки на высоком каблуке, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на The Daily Mail.
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Женский форум
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