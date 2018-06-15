Амаль Клуни в платье цвета бургунди стала звездой вечера (фото)

Супруга голливудского актера и режиссера Джорджа Клуни — правозащитница Амаль Клуни стала гостьей вечеринки в Лондоне. Мероприятие было посвящено открытию нового бутика Giambattista Valli London Store ее друга дизайнера Джамбаттиста Валли.

Для выхода в свет 40-летняя красавица выбрала облегающий комбинезон цвета бургунди (конечно же, производства бренда — хозяина вечеринки), который подчеркнул ее стройную, даже хрупкую фигуру. К наряду она подобрала золотые лодочки и такого же цвета миниатюрный клатч.

Джамбаттиста Валли и Амаль Клуни

Волосы Амаль Клуни уложила фирменными волнами, а мейкап, как и всегда, сделала минимальный — лишь чтобы подчеркнуть естественную яркость черт лица уроженки Ливана. Из украшений она выбрала только массивные серьги — капли с драгоценными камнями.

Амаль Клуни

Неделю назад Амаль Клуни поддержала своего супруга Джорджа Клуни на церемонии AFI, где ему вручили награду за жизненные достижения. Супруги не могли скрыть своих чувств, не отходили друг от друга ни на шаг и время от времени одаривали друг друга поцелями.

Напомним, что год назад они стали родителями разнополых близнецов, которых назвали Эллой и Александром.