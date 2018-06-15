На этот раз Balmain: новый образ Бейонсе в рамках тура On The Run II 

Бейонсе (36) к совместному туру с Джей Зи (48) On The Run II подготовилась серьёзно: новый город — новые образы. 13 июня на концерте в Манчестере певица сменила три наряда, но больше всего нам запомнились платье и ботфорты из новой коллекции Balmain Resort 2019. Принт на платье и сапогах выполнен из множества треугольных и ромбовых чешуек бронзовых оттенков. Напомним, что на прошлых концертах Бейонсе уже успела нам показать и ботфорты Gucci, и красное леопардовое боди, и фиолетовую шелковую мантию Dundas. Уверены, что и сегодня в Лондоне она снова сумеет нас удивить. Не зря же Би называют королевой!
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