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На этот раз Balmain: новый образ Бейонсе в рамках тура On The Run II
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На этот раз Balmain: новый образ Бейонсе в рамках тура On The Run II 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Бейонсе (36) к совместному туру с Джей Зи (48) On The Run II подготовилась серьёзно: новый город — новые образы. 13 июня на концерте в Манчестере певица сменила три наряда, но больше всего нам запомнились платье и ботфорты из новой коллекции Balmain Resort 2019. Принт на платье и сапогах выполнен из множества треугольных и ромбовых чешуек бронзовых оттенков. Напомним, что на прошлых концертах Бейонсе уже успела нам показать и ботфорты Gucci, и красное леопардовое боди, и фиолетовую шелковую мантию Dundas. Уверены, что и сегодня в Лондоне она снова сумеет нас удивить. Не зря же Би называют королевой!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/na-etot-raz-balmain-novyj-obraz-bejonse-v-ramkah-tura-on-the-run-ii/
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