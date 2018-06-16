Алсу кардинально сменила имидж и стала блондинкой, а ее сравнили с Бузовой

Алсу выпустила новый клип, в котором предстала блондинкой с каре.

Алсу последние годы верна одному образу. Волосы певицы меняли лишь длину, но не цвет. Но в новом клипе Love U Back певица примерила кардинально другую прическу. Алсу предстала платиновой блондинкой с каре. В своем Instagram артистка предложила фолловерам оценить ее образ.

«Красоту ничем не испортишь!»; «Смело. Раньше вы на такое не решались»; «Необычайно красивая Алсу! Этот образ на один раз. Поэкспериментировать», — пишет часть фолловеров. Другие же сравнили новый образ Алсу со старым имиджем Ольги Бузовой. А как тебе кажется, похоже на Ольгу?

Смотри новый клип Алсу, в котором увидишь этот и другие образы певицы. Какой тебе артистка нравится больше: блондинкой или брюнеткой?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram