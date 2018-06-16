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Алсу кардинально сменила имидж и стала блондинкой, а ее сравнили с Бузовой
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Алсу кардинально сменила имидж и стала блондинкой, а ее сравнили с Бузовой 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Алсу выпустила новый клип, в котором предстала блондинкой с каре.
Алсу последние годы верна одному образу. Волосы певицы меняли лишь длину, но не цвет. Но в новом клипе Love U Back певица примерила кардинально другую прическу. Алсу предстала платиновой блондинкой с каре. В своем Instagram артистка предложила фолловерам оценить ее образ.
«Красоту ничем не испортишь!»; «Смело. Раньше вы на такое не решались»; «Необычайно красивая Алсу! Этот образ на один раз. Поэкспериментировать», — пишет часть фолловеров. Другие же сравнили новый образ Алсу со старым имиджем Ольги Бузовой. А как тебе кажется, похоже на Ольгу?
Смотри новый клип Алсу, в котором увидишь этот и другие образы певицы. Какой тебе артистка нравится больше: блондинкой или брюнеткой?
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Фото:Instagram
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