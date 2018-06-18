Алсу сменила прическу, и ее сравнили с молодой Аллой Пугачевой

Певица удивилась сама и удивила поклонников!

Звезду привыкли видеть без челки с длинными волосами. Однако Алсу решила поэкспериментировать для съемок нового клипа. Она выстригла челку и укоротила роскошные волосы. Исполнительница не очень довольна такими переменами имиджа и призналась, что не видит себя с этой стрижкой. Но искусство, как говорится, требует жертв.

«Продолжаю делиться с вами своими многочисленными образами из нового клипа. Многие выделили именно этот лук с челкой, кстати, мой самый нелюбимый из всех. Так я себя почему-то не вижу в жизни. А как вам, друзья?» — написала Алсу в своем микроблоге.

Мнения подписчиков разделились.

Часть фолловеров считает, что звезде идет такая прическа: «С челкой — супер», «Вы красивая в любом образе», «Красотка», «Очень здорово».

Однако большинство все-таки сошлось на мнении, что такое перевоплощение ей не к лицу: «Вам не идет челка», «Образ тусовочный. Алсу совсем другая, женственная и нежная! Нет, не подходит вообще», «Недорогой образ, поэтому вам не очень нравится. Вы богаче смотритесь настоящая», «Необычно. Но прежний образ лучше», «Еще хуже сделали», «Это не ваше! Стали старше и стервознее».

А есть те, кто сначала не узнал артистку и вообще сравнил ее с молодой Аллой Пугачевой : «Ранняя А. Б. Пугачева», «Пугачева!».

Подписчики очень надеются, что Алсу вернется к своему прежнему образу с шикарными длинными волосами.

Артистка призналась в одном из интервью, что главное оружие в ее бьюти-арсенале — оливковое масло. Она натирает им волосы от корней до кончиков и ходит с такой маской целый день.

Принять участие в опросе «Какой образ Алсу вам больше всего нравится: с челкой или без?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Попался в сети! Девушки, которые захомутали вечных холостяков

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