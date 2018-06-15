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Ирину Шейк сфотографировали в аэропорту в милом мятном тренче
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Ирину Шейк сфотографировали в аэропорту в милом мятном тренче 

Журнал ОК! 2 часа назад
Ирина Шейк направилась по делам в другой город после прекрасного времени, которое она провела с возлюбленным Брэдли Купером и дочерью Леа. Российскую красавицу сфотографировали в аэропорту Нью-Йорка.
Ирина не слишком любит папарацци, однако обычно по крайней мере не прячется. Очевидно, на этот раз девушка была не в лучшем расположении духа — она пыталась прикрыться полой своего тренча.
Кстати, мятный тренч вместе с зелено-черным платьем в клетку стали отличной базой нового образа Ирины. К своему наряду модель подобрала черные мюли и оранжевую сумку-тоут. Неизменные солнцезащитные очки и часики завершили ее образ.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
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