Юлия Барановская показала, в чем лучше всего болеть на ЧМ-2018

Для первого матча Чемпионата мира по футболу-2018 телеведущая Юлия Барановская выбрала белую футболку с принтом и патриотичной надписью. Выглядит очень стильно и атмосферно. Также отличной альтернативой может стать футболка с названием любимой команды.

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Джинсовка или толстовка

Во время матча атмосфера на стадионе стоит жаркая, а вот погода может оказаться прохладной. Чтобы болеть «с комфортом» Юлия Барановская взяла с собой джинсовую куртку, ты же смело можешь выбирать любимую толстовку или худи — таким образом сохранишь спортивный стиль и не замерзнешь.

@baranovskaya_tv Джинсы

Несмотря на то, что бегать по полю придётся не тебе, твоя одежда все равно должна быть комфортной. Шутка ли — просидеть полтора часа на трибуне в неудобных штанах, врезающихся в живот. Поэтому следуй примеру Юлии и на спортивные мероприятия выбирай подходящие джинсы или брюки: телеведущая отдала предпочтение свободным белым брюкам, идеально сочетающимся с футболкой и джинсовой курткой.

Сумка

На подобных мероприятиях всегда многолюдно и суетно, личные вещи лучше держать как можно ближе к себе. Для этой цели как нельзя лучше подойдёт маленькая сумка, в которую легко поместится все необходимое. Это может быть поясная сумка или кросс-боди «на плечо», как у Юлии Барановской — удобно, красиво и безопасно.

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Детали

Во время любого спортивного матча главное — атмосфера. Чтобы полностью погрузиться в происходящее на стадионе и создать необходимое настроение, добавь к своему образу несколько выразительных деталей. Например, телеведущая ограничилась миниатюрным боди артом на щеке — рисунком сердечка в цветах российского флага. Если ты не готова к таким экспериментам, можешь просто надеть кепку с названием любимой команды или повязать на шею шарф — и атмосферно, и тепло.

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@baranovskaya_tv