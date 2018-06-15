Что носят итальянки, или Самое важное про итальянский шик

Юлия Манукова, стилист, редактор моды

Последнее время только и разговоров, что про французскую моду и француженок, которым удается без какого-либо труда одеваться просто и в то же время соблазнительно. Но что если взять и поискать вдохновения у ярких итальянок? Их стиль, заметный и харизматичный, очаровывает с первого взгляда. Они умеют наряжаться «чересчур», но при этом не выходить за рамки; им под силу составить предельно элегантный look, но сдобрить его впечатляющими аксессуарами. Правда, эти женщины, как никто другой, с иронией относятся ко всем модным правилам, а к вещам — с юмором, особенно если надевают что-то невероятное — перья или леопардовую шубу. Последние, надо сказать, и составляют гардероб практически любой итальянской модницы. Но обо всем по порядку!

Перья

Перья очень любимы итальянками. Кажется, дизайнеры крупных домов моды именно для них и создают фантазийные вещи, на которые мало кто решится. Южные женщины носят их вовсе не ради попадания в объективы стритстайл-фотографов — они искренне обожают все самое причудливое. Но важно сказать, что даже в самом эксцентричном наряде итальянки не забывают про обувь на каблуках и женственный макияж. Поэтому никаких ассоциаций с городскими сумасшедшими — все в рамках моды, стиля и адекватности.

«Леопард»

Животные принты соответствуют бурному южному темпераменту. Вряд ли есть на свете итальянка, которой не пойдет эта расцветка. Такого просто не может быть! «Леопард» подчеркивает не только характер, но и золотистый тон кожи, что, конечно же, на руку любой девушке. Какой урок можем извлечь мы? Носить вещи с анималистичными рисунками с любовью. Она обязательно окажется взаимной, потому что «леопард» обожает женщин!

Яркая верхняя одежда

Когда речь заходит о верхней одежде, итальянки не могут себя контролировать. Верх для них — синоним максимализма. Декорированные пальто, неоновые куртки, разудалые шубы — оттягиваться можно как угодно, и скромности тут совершенно нет места. Интересно, как все по-разному у нас устроено: мы, выбирая пальто, обычно смотрим в сторону нейтральной гаммы, чтобы ко всему подходило и ни с чем не «спорило». У итальянок же, наоборот, немыслимая тяга к противоречиям и всему неожиданному!

Color blocking

В продолжение разговора об оттенках, color blocking — очень итальянская тема. Сложно сказать, что именно итальянки являются в ней трендсеттерами, но очевидно, что корни этого модного явления именно оттуда. Желтый с зеленым, фиолетовый с оранжевым — жительницам солнечной страны по душе любая комбинация, и это касается не только аксессуаров, но и всей одежды в целом. Лето — отличный повод приноровиться и поднатореть в подобных фокусах, кто первый?

Ботфорты

Рисковать по полной — это также про итальянскую душу. А ботфорты иначе как риском не назовешь! Итальянцы в принципе знают толк в хорошей обуви и непременно пользуются всеми благами своей страны в этом направлении. Если вы бывали в Италии, то наверняка замечали, что девушки там очень любят всевозможные сапожки и ботфорты: в отсутствие суровой погодной действительности для них эта обувь — настоящий шик, а не вынужденная необходимость. Как носить эту «бесконечную» обувь? С короткими платьями и голыми ногами, конечно!

Опять же, если вы бывали в Италии, то наверняка удивлялись тому, насколько там отсутствует возрастной ценз на тему мини. Пока мы рассуждаем, как красиво смотрятся женские лодыжки в элегантных юбках миди, итальянки наслаждаются жизнью и открыто демонстрируют ноги. Завидовать мы будем разве что их свободным нравам и взглядам: у них совершенно нет рефлексии на тему «Что можно женщине после тридцати». Потому как что после тридцати, что после сорока — они ни в чем и никогда себе не отказывают!

Дорогие аксессуары

Итальянские женщины любят одеваться дорого, но особое внимание уделяют деталям. Пара роскошных солнцезащитных очков или дизайнерcкая сумка — вот главные составляющие настоящей dolce vita. Если француженка или американка не стыдится отхватывать модные трофеи у масс-маркет-брендов, итальянка же всегда поддержит отечественного производителя и пойдет за очками исключительно в Max Mara или Gucci.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите