Классика с изюминкой: Эмили Ратаковски в брючном костюме с перьями на голое тело

На днях в Голливуде состоялась вечеринка Kerastase Club, гостьей которой стала Эмили Ратаковски. Модель появилась в элегантном и при этом провокационном образе.

Для мероприятия Эмили выбрала серый брючный костюм Prada с перьями. Звезда осталась верна себе и не стала ничего надевать под пиджак, включая нижнее белье. Образ модель дополнила белоснежными босоножками. В качестве прически она предпочла легкие локоны и сделала макияж с акцентом на глаза.

Напомним, в конце февраля Эмили вышла замуж после нескольких месяцев романа с актером Себастьяном Беард-МакКлардом. Новоиспеченного супруга уже успели заподозрить в измене, правда пара опровергла эти слухи, регулярно появляясь на публике вместе.