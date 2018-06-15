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Классика с изюминкой: Эмили Ратаковски в брючном костюме с перьями на голое тело
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Классика с изюминкой: Эмили Ратаковски в брючном костюме с перьями на голое тело 

Grazia 41 минуту назад
Фото: Grazia
На днях в Голливуде состоялась вечеринка Kerastase Club, гостьей которой стала Эмили Ратаковски. Модель появилась в элегантном и при этом провокационном образе.
Для мероприятия Эмили выбрала серый брючный костюм Prada с перьями. Звезда осталась верна себе и не стала ничего надевать под пиджак, включая нижнее белье. Образ модель дополнила белоснежными босоножками. В качестве прически она предпочла легкие локоны и сделала макияж с акцентом на глаза.
Напомним, в конце февраля Эмили вышла замуж после нескольких месяцев романа с актером Себастьяном Беард-МакКлардом. Новоиспеченного супруга уже успели заподозрить в измене, правда пара опровергла эти слухи, регулярно появляясь на публике вместе.
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