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«Ростов» представил форму на сезон-2018/19
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«Ростов» представил форму на сезон-2018/19 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ростов» презентовал форму на следующий сезон. Домашний комплект сделан в полностью желтом цвете, гостевой — в синем.
Ростовчане в минувшем чемпионате России заняли 11-е место.
👏👏👏 Встречайте! Новая форма нашей команды на сезон 2018/2019! Форма представлена в трёх цветах! pic.twitter.com/Us36Q3Ees1
— Football Club Rostov (@rostovfc) 15 июня 2018 г.
Представили нашу новую форму болельщикам pic.twitter.com/6BbmOFAEo5
— Football Club Rostov (@rostovfc) 15 июня 2018 г.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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