Британским строителям запретили носить шорты. Они надели юбки и платья

Строители из британского города Чертси оригинально опротестовали запрет руководства на ношение шорт на стройплощадке. Они вышли на работу в юбках и платьях. Об этом сообщила газета «Известия».

Начальство не вняло обяъснениям, что в жару работать в комбинезонах не возможно.

Строителей вдохновил опыт школьников из графства Оксфордшир, которые в ответ на требование в школе приходить в жаркую погоду в брюках переоделись в юбку.

Один из строителей признался, что его супруга неправильно восприняла, когда с утра он примерил почти все ее платья.

В итоге, строительная фирма признала правоту строителей.

Иногда переодевание не доводит до добра. Так, житель Кубани переоделся в полицейского, чтобы похитить приглянувшуюся ему девушку, а после на ней жениться.