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Британским строителям запретили носить шорты. Они надели юбки и платья
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Британским строителям запретили носить шорты. Они надели юбки и платья 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Строители из британского города Чертси оригинально опротестовали запрет руководства на ношение шорт на стройплощадке. Они вышли на работу в юбках и платьях. Об этом сообщила газета «Известия».
Начальство не вняло обяъснениям, что в жару работать в комбинезонах не возможно.
Строителей вдохновил опыт школьников из графства Оксфордшир, которые в ответ на требование в школе приходить в жаркую погоду в брюках переоделись в юбку.
Один из строителей признался, что его супруга неправильно восприняла, когда с утра он примерил почти все ее платья.
В итоге, строительная фирма признала правоту строителей.
Иногда переодевание не доводит до добра. Так, житель Кубани переоделся в полицейского, чтобы похитить приглянувшуюся ему девушку, а после на ней жениться.
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