Кендалл Дженнер надела объемное платье, но осталась стройной

Кендалл Дженнер Фото: Sonia MOSKOWITS/globallookpress.com Самой высокооплачиваемой манекенщице планеты (22-летняя Кендалл зарабатывает по $22 млн в год) катастрофически не везет с личной жизнью. Парни бросают ее один за другим. И вот теперь, кажется, наметился прогресс — на вечеринке после этой премии ее заметили целующейся с 18-летним Анваром Хадидом , братом Джиджи Хадид. О парне известно только то, что он сын миллионера и наследник кругленького состояния. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.