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Кендалл Дженнер надела объемное платье, но осталась стройной
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Кендалл Дженнер надела объемное платье, но осталась стройной 

Teleprogramma.pro 17 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кендалл Дженнер Фото: Sonia MOSKOWITS/globallookpress.com  Самой высокооплачиваемой манекенщице планеты (22-летняя Кендалл зарабатывает по $22 млн в год) катастрофически не везет с личной жизнью. Парни бросают ее один за другим. И вот теперь, кажется, наметился прогресс — на вечеринке после этой премии ее заметили целующейся с 18-летним Анваром Хадидом, братом Джиджи Хадид. О парне известно только то, что он сын миллионера и наследник кругленького состояния. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Наряд сшит французским дизайнером Александром Вотье. Обычно мне не нравятся платья, отделанные перьями, — они придают фигуре дополнительный объем. Но Кендалл удалось соблюсти баланс: она подчеркнула талию, благодаря чему не утратила стройности, и обнажила ноги и изящные плечи. Бледно-розовый цвет ей к лицу — он оттеняет ее яркую внешность.
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