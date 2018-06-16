Образ дня: Натали Портман подчеркнула аппетитный бюст черным цветком в многоярусном платье Miu Miu

37-летняя актриса Натали Портман показала, как носить ретро-шик, на нью-йоркской премьере документальной картины «Мясо» (Eating Animals).

Фильм о веганстве Натали Портман не только спродюсировала, но и выступила в роли голоса за кадром. А на красную дорожку картины она пришла, блистая в многоярусном платье Miu Miu, белом в классический черный горошек polka dot. Свой аппетитный бюст мама двоих детей подчеркнула изящным черным цветком.

Портман не стала стесняться и дополнила яркий look броским макияжем: выразительными smokey-eyes и красной помадой.

Великолепный летний образ, не правда ли?

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Фото:East News / ZapatA/MEGA, Evan Agostini/Invision/AP, Global Look Press