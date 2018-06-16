«Как колорадский жук»: наряд Валерии стал поводом для острот

Звезда российской эстрады певица Валерия вновь оказалась в центре внимания, когда в социальные сети попали ее снимки с модного светского мероприятия, на котором стройная блондинка появилась в весьма спорном наряде.

На днях в столице чествовали звезд российского шоу-бизнеса, которым посчастливилось стать номинантами ежегодной премии телеканала Fashion TV Russia — Fashion Summer Awards 2018. Среди гостей вечера больше всех выделялась, конечно, певица Валерия. Артистка появилась на мероприятии в длинном полосатом кимоно нараспашку, из-под которого виднелось шелковое синее платье, идеально сочетающийся с клатчем в ее руках. Массивные золотые серьги и небрежно собранные на макушке светлые волосы певицы завершили ее вечерний образ, который абсолютно не понравился интернет-пользователям.

«В гостье из будущего инопланетяне так одеты. «Тамашние» мы» «Перебор. Выглядит, как колорадский жук» «Еще шашку в руки. Снимите это немедленно!» «Это узбекский чапан? У меня у мамы такой, вспомнила детство» «Раньше были наряды со вкусом в последнее время что-то сломалось… нет и нет» «Надо же так себя испортить! Выглядит нелепо» «Прикольный халат. Стареет, надо уже ходить в том, в чем комфортно» «Со вкусом очевидная проблема! Некрасивый и неадекватный наряд. Ни цвет, ни форма — просто уродство»