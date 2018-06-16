Ещё
Естественный макияж на каждый день, который сделает тебя красивее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Естественный макияж на каждый день, который сделает тебя красивее 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Естественный макияж или, как его еще называют, натуральный — это, по сути, «макияж без макияжа». Он позволяет скрыть недостатки кожи и слегка подкорректировать форму лица, подчеркивая природные особенности. Как сделать легкий естественный макияж правильно?
Это идеальный вариант повседневного мейк-апа, который, кстати, легко превратить в вечерний, просто добавив яркую помаду или сделав акцент на глаза с помощью smoky eyes. Техника максимально естественного макияжа зависит от особенностей внешности. Кому-то нужно сконцентрироваться на том, чтобы скрыть недостатки кожи: покраснения, следы от акне, прыщики. Кому-то нужно выделить скулы, сделав лицо визуально стройнее (речь не об агрессивном контуринге, а о легкой коррекции!). Другие просто хотят сделать кожу более сияющей и свежей, добавив немного румян. Предлагаем базовую инструкцию для создания красивого естественного макияжа. Ее можно модифицировать в зависимости от твоих задач.
Как сделать естественный макияж
Тональная основа
Главная задача этого типа мейк-апа — сделать кожу ровной и гладкой, при этом не перегружая ее огромным количеством тональных средств. Минимальный необходимый набор средств для естественного макияжа — это консилер и тональный крем. С помощью консилера можно быстро замазать темные круги под глазами и подкорректировать покраснения, а тональная основа позволит добиться ровного красивого цвета лица. Используй средства с кремовыми текстурами и наноси их с помощью пальцев или влажного спонжа легкими, как бы порхающими движениями. Это позволит добиться качественной растушевки, и кожа будет выглядеть натурально. При необходимости закрепи результат минеральной пудрой, особенно если страдаешь от жирного блеска.
Румяна
Легкий, естественный румянец мгновенно сделает образ свежим и энергичным. Главное — выбрать подходящий оттенок и накладывать не слишком много цвета, чтобы румяна не выглядели отдельными яркими пятнами на твоем лице. Отдавай предпочтение нейтральным персиковым или нежно-розовым оттенкам. Летом для загорелой кожи можно использовать бронзер.
Брови
Как ты уже давно могла убедиться, брови сразу преображают лицо, поэтому для правильного естественного макияжа им необходимо уделить не меньше внимания, чем тональной основе. Широкие брови (только без татуажа!) могут быть главным акцентом натурального повседневного мейк-апа. Используй набор теней для бровей или обычный карандаш.
Глаза
В принципе, здесь будет достаточно туши для ресниц — черной или коричневой. Не накладывай ее в 3 слоя, оставь стиль «кукольные ресницы» для вечеринок. Тени для естественного макияжа использовать необязательно. Если очень хочется, выбери палетку в пастельных натуральных тонах — бежевую или бледно-розовую.
Губы
Твой образ завершит помада спокойного, нейтрального оттенка или блеск для губ. Можно ограничиться только бальзамом с легким подкрашивающим эффектом.
Карельские вести: последние новости
Показ Moschino: Алессандра Амбросио в образе фокусника на подиуме, Пэрис Джексон, Гвен Стефани с детьми — среди гостей Эта женщина пришла в магазин, чтобы вернуть ювелирное изделие. Но то, что продавец ей ответил восхитительно! Как сочетать красную помаду с цветными яркими тенями и не выглядеть вульгарно
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене73
Как выглядят модели с необычной внешностью
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место63
Огонь и кружево: Жуков выложил фото жены сзади11
Не показалось: приличная обнаженка22
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение