Естественный макияж на каждый день, который сделает тебя красивее

Естественный макияж или, как его еще называют, натуральный — это, по сути, «макияж без макияжа». Он позволяет скрыть недостатки кожи и слегка подкорректировать форму лица, подчеркивая природные особенности. Как сделать легкий естественный макияж правильно?

Это идеальный вариант повседневного мейк-апа, который, кстати, легко превратить в вечерний, просто добавив яркую помаду или сделав акцент на глаза с помощью smoky eyes. Техника максимально естественного макияжа зависит от особенностей внешности. Кому-то нужно сконцентрироваться на том, чтобы скрыть недостатки кожи: покраснения, следы от акне, прыщики. Кому-то нужно выделить скулы, сделав лицо визуально стройнее (речь не об агрессивном контуринге, а о легкой коррекции!). Другие просто хотят сделать кожу более сияющей и свежей, добавив немного румян. Предлагаем базовую инструкцию для создания красивого естественного макияжа. Ее можно модифицировать в зависимости от твоих задач.

Как сделать естественный макияж

Тональная основа

Главная задача этого типа мейк-апа — сделать кожу ровной и гладкой, при этом не перегружая ее огромным количеством тональных средств. Минимальный необходимый набор средств для естественного макияжа — это консилер и тональный крем. С помощью консилера можно быстро замазать темные круги под глазами и подкорректировать покраснения, а тональная основа позволит добиться ровного красивого цвета лица. Используй средства с кремовыми текстурами и наноси их с помощью пальцев или влажного спонжа легкими, как бы порхающими движениями. Это позволит добиться качественной растушевки, и кожа будет выглядеть натурально. При необходимости закрепи результат минеральной пудрой, особенно если страдаешь от жирного блеска.

Румяна

Легкий, естественный румянец мгновенно сделает образ свежим и энергичным. Главное — выбрать подходящий оттенок и накладывать не слишком много цвета, чтобы румяна не выглядели отдельными яркими пятнами на твоем лице. Отдавай предпочтение нейтральным персиковым или нежно-розовым оттенкам. Летом для загорелой кожи можно использовать бронзер.

Брови

Как ты уже давно могла убедиться, брови сразу преображают лицо, поэтому для правильного естественного макияжа им необходимо уделить не меньше внимания, чем тональной основе. Широкие брови (только без татуажа!) могут быть главным акцентом натурального повседневного мейк-апа. Используй набор теней для бровей или обычный карандаш.

Глаза

В принципе, здесь будет достаточно туши для ресниц — черной или коричневой. Не накладывай ее в 3 слоя, оставь стиль «кукольные ресницы» для вечеринок. Тени для естественного макияжа использовать необязательно. Если очень хочется, выбери палетку в пастельных натуральных тонах — бежевую или бледно-розовую.

Губы

Твой образ завершит помада спокойного, нейтрального оттенка или блеск для губ. Можно ограничиться только бальзамом с легким подкрашивающим эффектом.