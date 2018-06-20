53-летняя Моника Белуччи на мужском показе стала моделью

Звезда вышла на подиум впервые за четверть века.

Знаменитая актриса когда-то начинала свою карьеру именно как модель. В далеком 1977 году она стала таким образом подрабатывать: знаменитость росла в небогатой семье. Но вскоре ее карьера так стремительно взлетела вверх, что она даже бросила учебу ради мира моды.

Ну в 1990 году она впервые снялась в кино. Вскоре актерская карьера для нее стала важнее модельной. Впрочем, она еще долго позировала для обложек журналов и становилась лицом разных брендов, но вот на подиум выходила все реже, а потом и вовсе отказалась от этого занятия.

И вот сюрприз: гости вновь увидели Монику-модель на показе Dolce & Gabbana и смогли убедиться, что звездная красавица все так же обворожительна, как и в юности.

Белуччи прошлась под вспышками камер в мужском наряде (все-таки дизайнеры представляли коллекцию для сильной половины человечества): черном брючном костюме-тройке и белоснежной рубашке.

«Я понятия не имела, когда мне было 25 лет, что в 50 я еще буду работать. Это открытие для меня», — сказала Моника. И заодно рассказала, что ей помогает выглядеть настолько невероятно: пилатес, плавание, массаж лица. Белуччи считает, что на самом деле молодость и красота — «это не вопрос возраста, это вопрос энергии. Тело может становиться старше, а душа моложе. Можно быть старым, даже если вам всего двадцать».

Кстати, Стефано Габбана недавно довольно резко высказался в адрес нескольких знаменитых девушек. Селену Гомес он назвал «уродливой», а образ Кейт Мосс раскритиковал в пух и прах. Теперь-то понятно, кто идеал его женской красоты! И надо сказать, миллионы поклонников Белуччи по всему миру с ним согласны.

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