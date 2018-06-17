«Мы про стиль!» — Dolce&Gabbana представили новую коллекцию в Милане

Доменико Дольче и Стефано Габбана представили в Милане новую мужскую коллекцию Весна-Лето 2019. "Мы про стиль!" — Dolce&Gabbana представили новую коллекцию в МиланеСейчас тот самый момент, когда мир прогрессирует с огромной скоростью, все вокруг меняется на столько быстро, что для того, чтобы остаться на волне, необходимо всегда держать руку на пульсе. Новые гаджеты, новые способы общения, разные социальные сети, даже отношения между людьми, сейчас строятся несколько иначе, нежели ранее. Все эти перемены однозначно влияют на моду. И если смотреть на коллекции, которые представляют молодые дизайнеры, понимаешь, что мир однозначно меняется, меняются вкусы и предпочтения.

Однако, последнее время тенденция такова, что молодежь и не только она, все больше обращается к классике, отдавая предпочтение пиджакам и брюкам классического кроя. И было бы странно, если бы известные дизайнеры не обратили внимание на сей факт. Так Dolce&Gabbana в своей новой коллекции тонко подчеркнули новые веяния в моде. Классические пиджаки, пусть даже и расшитые золотом, брюки с наглаженными стрелками, белые рубашки, все это можно наблюдать в новой коллекции мэтров. «Идеально подогнанные черные костюмы, шелковые платья — это то, что вызывало у нас восторг 30 лет назад. Теперь молодое поколение восторгается всем этим. Они хотят носить вещи, которые нам когда-то так сильно нравились. На самом деле, мы вне моды. Наша работа, создавать коллекции, которые расскажут о нашей истории, а наша история, она о стиле» — поделился своими мыслями Габбана.