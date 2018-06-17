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Показ новой коллекции Dolce & Gabbana: Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и бабушки-хайпбисты
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Показ новой коллекции Dolce & Gabbana: Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и бабушки-хайпбисты 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Пока в России все интересуются исключительно Чемпионатом мира по футболу, в Европе проходят показы мужских коллекций на 2019 год. Вчера свою интерпретацию весенне-летних трендов представили Доменико Дольче и Стефано Габбана, собравшие на подиуме настоящий звездный состав. Шоу открывала Моника Беллуччи — бессменный амбассадор итальянского модного дома, а закрывала Наоми Кэмпбелл, которая на прошлом показе в Нью-Йорке примерила кутюрный образ Статуи Свободы.
Другие герои мужского шоу — бабушки-хайпбисты в красочных толстовках с надписью «Royals», представители неравного брака в платьях-комбинациях и «религиозных» спортивных костюмах и семьянины в черных тренчкотах и рубашках с принтами-макаронами. Dolce & Gabbana продолжает придерживаться политики «семейного бренда» и концепции «наши наряды подходят каждому», приглашая для этого не только классических моделей, но и обычных людей.
Инспирируются итальянские дизайнеры тоже абсолютно всем — от католической темы, заданной на прошедшем Met Gala, до образов Дона Корлеоне и продавщиц сицилийского рынка. Это проявляется в принтах кожаных оверсайзовых курток, белоснежных футболок и удлиненных толстовок, а также в гениальном стайлинге очками из клипа Бенни Бенасси «Satisfaction», массивными кроссовками, воротниками-подушками и респираторными масками, которые, кажется, скоро станут главным аксессуаром. Фото: vogue.com
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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