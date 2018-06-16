Стильные украшения в 40+: как правильно выбирать, куда носить

Пересмотрите шкатулку с драгоценностями

Изменения в гардеробе понятны: хорошие ткани, приталенный крой, сдержанная цветовая гамма. В украшениях все иначе: оставляем молодежную шкатулку и учимся сочетать украшения из нее с более возрастными. Можно оставить пару кожаных браслетов в стиле бохо, но заменть серьги-кольца на аккуратные гвоздики. Ваша индивидуальность сохранится, а образ станет дороже и сдержаннее. Примерьте аккуратные серебряные серьги со вставкой из граната и искусственного опала от салона Den'O. Здесь же можно приобрести в комплекте колье, браслет и кольцо в едином стиле. Украшения произведены в Израиле и имеют высокое качество.

Серьги Den'O, гранат, цена: от 1 800 руб.,

заказать: +7 (800) 100-13-73 Серьги Den'O, иск. опал, цена: от 1 800 руб.,

заказать: +7 (800) 100-13-73 Отталкивайтесь от общего стиля

Носите то, что подчеркивает ваш образ жизни, даже если это длинные цепочки с тремя кулонами. Не стоит выбирать вещи, которые вам несвойственны, только потому, что «пришло время». Предпочитаете яркое украшение или более сдержанный и утонченный вариант? Украшение вашей мечты ждет вас в ювелирном салоне «АДАМАС». Изящные колье украшены фианитами, топазом, цитрином и бриллиантами.

Колье золотое в магазине «АДАМАС», топаз, цитрин,

бриллианты, цена: от 141 900 руб.,

заказать: +7 (800) 250-33-44 Колье в магазине «АДАМАС», красное золото, фианиты,

цена: 13 545 руб. со скидкой 50%,

заказать: +7 (800) 250-33-44 Не бойтесь бижутерии

Запрет на бижутерию после 40 лет давно снят. Мы не предлагаем носить пластиковые бусы из масс-маркета, но советуем обратить внимание на коллекции бижутерии от известных брендов. Например, Chanel предлагает украшения из металла с имитацией драгоценных камней и жемчуга, которые носят даже звезды на ковровых дорожках. Потому что они тоже выглядят роскошно. Оригинальные кольца с имитацией жемчуга и драгоценных камней вы можете приобрести в салонах Michal Negrin и Pistachio. Кольца уникального дизайна легко впишутся и в деловой, и в повседневный образ и вместе с тем подчеркнут ваш индивидуальный стиль.

Двойное кольцо Michal Negrin, цена: от 7 650 руб.,

сплав латуни и бронзы, кристаллы Swarovski​,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Кольцо Pistachio, цена: от 2 205 руб.,

серебро, куб.цирконий, имит.жемчуг,

заказать: +7 (495) 988-88-89 Обратите внимание на природные материалы

Кожа, дерево и натуральные камни помогут создать этнический образ и прекрасно подчеркнут черты лица, цвет волос и глаз. Кроме того, украшения хорошо сочетаются между собой и уместны в любой ситуации. А если верить в астрологию, то у каждого знака зодиака есть свой камень, который приносит удачу. Чем не повод купить новое кольцо или кулон? Например, присмотритесь к изящным мини-колье от ювелирного салона «РИНГО». Изделия из белого золота имеют сапфировые, бриллиантовые и жемчужные вставки. Многогранные драгоценные камни усилят вашу природную красоту.

Мини-колье в салоне «РИНГО», цена: от 71 000 руб.,

белое золото, жемчуг, сапфир,

заказать: +7 (343) 359-60-77 Мини-колье в салоне «РИНГО», цена: от 100 000 руб.,

белое золото, бриллианты, сапфир,

заказать: +7 (343) 359-60-77 Совершайте сентиментальные покупки

Нередко женщины покупают украшения по весомому поводу: замужество, рождение детей, их свадьба. Используйте этот подход, если хотите вложиться в действительно шикарное и дорогое украшение, которое будет напоминать о приятном событии. Запасайтесь бриллиантами

Как ни крути, бриллианты подходят любой женщине в любом возрасте и для любого события. Главное, знать меру: до 17:00 никаких крупных камней (исключение только для обручального колечка). А для вечерних выходов будут уместны крупные камни и бриллианты в огранке изящного золотого кольца от TULUPOV. Лавандовый аметист в причудливом переплетении бриллиантов или чарующий сапфир, окруженный множеством алмазов — невероятные ювелирные украшения созданы для того, чтобы подчеркнуть красоту и изящество своей обладательницы.

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