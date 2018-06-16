Самые дорогие солнечные очки, которые можно купить за деньги

Cолнцезащитные очки могут многое рассказать о своем владельце. Они появились еще в 20-х годах прошлого века среди звезд кино и спортсменов, что сыграло ключевую роль в их распространении среди простых смертных. Конечно, основная роль поначалу сводилась к защите глаз от солнца, но теперь это последнее, для чего их покупают. Сегодня они скорее показатель стиля, состоятельности и оригинальности владельца. Неудивительно, что цены на очки могут достигать запредельных высот.

Bentley Platinum

Стоимость — $45 276 Название этих очков говорит само за себя. Они просто не могут стоить дешевле нескольких десятков тысяч. Их действительно делает знаменитый автопроизводитель в партнерстве с Eyede Eyede, поэтому если у тебя Бентли, другую модель покупать — просто позориться. Они целиком сделаны из платины, но в целях экономии есть возможность заказать вариант в белом или желтом золоте. Gold and Wood 253 Diamond

Стоимость — $55 000 Эта модель от всемирно известного бренда постаралась оправдать свою стоимость наличием драгоценных камней. В оправе очков — 253 бриллианта. Поэтому их можно приобрести как фамильную реликвию и передавать эту бриллиантовую оправу из поколения в поколение. Ходить в них на пляж можно разве только в сопровождении телохранителей. Bulgari Flora

Стоимость — $59 000 Эти очки очень популярны среди знаменитостей и при этом элегантны и строги по форме. Это позволяет надевать их на встречи с бизнес-партнерами и деловые мероприятия. Оправа изготовлена из белого золота с бриллиантами и синими сапфирами. Maybach The Diplomat I Стоимость — $60 000 Еще один знаменитый автопроизводитель пошел по стопам Бентли и выпустил собственную линейку солнцезащитных очков. И это правильно, потому что каждый владелец Майбаха должен садиться за руль с должной защитой глаз от солнца. Это обеспечит оправа из белого золота и 174 бриллианта ручной обработки. Luxuriator Style 23 Canary Diamond

Стоимость — $65 000 Коллекция солнечных очков Luxuriator, создана известной ювелирной компанией Лос-Анджелеса Jewelry by Franco считается одной из самых дорогих в мире. Похоже, что это заслуженно, поскольку оправа сделана из золота и слоновой кости и украшена 132 бриллиантами. Линзы же могут менять оттенок в зависимости от освещения. CliC Gold 18 Carat Gold Sport

Стоимость — $75 000 CliC Gold — очень популярный бренд среди производителей солнцезащитных очков, существующий на рынке уже более 30 лет. Он славен тем, что выпускает самые дорогие очки для чтения. Но теперь решил приобщиться к спортивной моде. Эти спортивные солнцезащитные очки имеют уникальный дизайн и сделаны из золота высокой пробы. Cartier Panthere

Стоимость — $159 000 Картье — тоже небезызвестная компания, драгоценности от которой считаются предметом особой роскоши. Несколько лет назад бренд выпустил очки Panthere в оправе из белого золота и с пантерами на дужках. Оправу украшает 561 бриллиант 645 синих сапфиров. Shiels Jewellers Emerald

Стоимость — $200 000 Shiels Jewelers — еще одно известное имя в ювелирной индустрии. Австралийская компания была основана еще в 1945 году Джеком Шиелсом, а одним из их самых интересных продуктов на сегодняшний день остается эта пара изумрудных солнцезащитных очков. На их создание авторов вдохновил римский император Нерон, который использовал изумруды для наблюдения за гладиаторскими боями. Чтобы преобразовать изумруды в линзы, потребовалось 5 лет, оправа же сделана из золота и инкрустирована бриллиантами. Dolce & Gabbana DG2027B

Стоимость — $383 609 Этот итальянский бренд известен своими элегантными, стильными и чрезвычайно дорогими изделиями, поэтому никто не удивляется, узнав, что именно этому бренду принадлежит авторство очков, которые остаются одними из двух самых дорогих в мире моделей. Название бренда на дужках выгравировано бриллиантами — скромно и со вкусом. Chopard De Rigo Vision

Стоимость — $408 000 И наконец, самые дорогие очки в мире — детище швейцарской часовой и ювелирной компании Chopard. А самыми дорогими их делают 60 граммов золота в оправе и 51 довольно внушительных размеров бриллиант.