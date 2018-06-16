Панки в офисе. Почему пора забыть про классический деловой образ

Самая частая ошибка в деловом гардеробе — это зацикливание на однотипной одежде. У вас в шкафу платья только одного кроя, а костюмы всего в трех классических цветах? Тогда это про вас. Купив однажды удачные брюки или идеально подходящее платье, вы уже не хотите искать и пробовать что-то новое и хватаете с полок одинаковые вещи из сезона в сезон.

Долгое время деловой дресс-код был достаточно суров и консервативен, диктуя нам свои правила и загоняя в рамки. Если вы хотите трансформировать образ в более модный и стильный, обратите внимание на текущий тренд — смешение делового стиля со спортивными элементами. Главный принцип — соблюдение правила лаконичности и прилегающего силуэта в костюме с минимальным количеством декора.

Деловой стиль — это прежде всего формодержащий крой и четкость линий в одежде. Именно форма психологически помогает вам быть собранной на переговорах и сфокусированной на важных задачах. А спортивная одежда, напротив, создает эффект мягкости, удобства, комфорта. Вы чувствуете себя более расслабленно, и благодаря этому легче располагаете к себе потенциального партнера или клиента. Поможет совместить эти два разных направления минимализм. Он выражается в отсутствие кружев, рюш, цветочного и анималистичного декора. Выбирая строгий классический пиджак, вы можете позволить себе трикотажную юбку простого кроя, но из высококачественных тканей. Отличный вариант обуви — полюбившиеся всем кеды, которые уже стали базовым элементом делового гардероба. Выбирая их, обращайте внимание на фактуру — кеды должны быть из плотной кожи однотонного цвета и держать форму. Высота подошвы — соответствовать пропорциям тела: чем шире кость, тем плотнее подошва, и, наоборот, чем вы стройнее, тем тоньше и компактнее она будет.

Секрет в деталях

Чтобы разбавить консервативный образ бизнес-леди, внедрите детали из других стилей. Например, у спортивного стиля вы можете позаимствовать отделку шнурованным кантом, вшитым в ворот и манжеты рубашки, или контрастные обильные строчки в монохромном комплекте, а также разнообразные накладные карманы — треугольные, прямоугольные, с овальным краем, квадратные с различной по фактуре отделкой ткани. Одним из наиболее актуальных модных трендов, пришедших из парусного спорта, является полоска, которая может быть на подкладке любого изделия или даже обуви, будь это строгий пиджак или классические туфли-лодочки.

Смело используйте запонки, имитирующие морской кант, золотые пуговицы, а также самые яркие цвета морского стиля: синий, белый, красный и черный. В этом сезоне для деловых комплектов дизайнеры предлагают платья-трапеции и «футляры» в морском стиле с полоской. Привычный и тематический морской принт также отошел от своего классического варианта, сделав упор на геометрию, так что обратите внимание на небанальное сочетание вертикальной полоски с полосатым узором в виде зигзагов. Полоска, ромб, клетка, квадраты, круги, треугольники — это не просто мода, в основе этих узоров лежит четкость линий и симметрии, а это как раз имеет прямое отношение к деловому стилю. Геометрические узоры легко сочетаются между собой и с однотонными комплектами одежды и выглядят стильно. Этим летом на пике популярности находится клетка — ее разновидности вы можете наблюдать в витринах всех магазинов luxe и масс-маркета. Весенние показы Resort задали нам курс на это лето и подтвердили прочность устоявшегося тренда: двухцветная виши, пересекающиеся между собой линии, задающие острые и ровные углы, винзорская клетка и, конечно, классическая шотландка придадут вашему летнему деловому образу эффектность и остроту. Если дресс-код у вас более регламентирован, используйте принты на подкладке пиджака или в отделке верхней одежды. Такой прием несомненно выделит вас среди коллег.

Только запомните эти простые правила сочетания геометрических принтов. Выбирайте однотонную вещь и добавляйте к ней вещь с принтом. Например, однотонные синие брюки и блуза с принтом «гусиная лапка». Подбирайте вещи одинакового принта, но разные по масштабу. Например, рубашка в крупных горох и прямая юбка в мелкий горох. С помощью этого правила вы сможете не только быть стильной, но и скорректировать фигуру: достаточно разместить крупный принт в той области, которую вы хотите увеличить и, наоборот, используйте мелкий рисунок там, где нужно отвлечь внимание от фигуры. Сочетайте принты по общей цветовой гамме. Например, пиджак в черно-белую клетку и юбка в черно-белый ромб в сочетании с однотонным топом. Цвет Всевозможные оттенки черного, серого, синего и красного уже давно никого не удивляют. Обратите внимание на цветовой тренд этого года — фиолетовый, он прогремел не только на российских подиумах, но и на международных показах.

Если подбираете монохромный костюм, отдайте предпочтение плотным, глубоким, насыщенным оттенкам фиолетового — например, черничному, а в геометрических принтах хорошо смотрится фиолетовое вкрапление. Прислушивайтесь к себе, замечайте детали — они вас характеризуют как личность и профессионала. Именно детали помогут запомнить вас, а не одежду.

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