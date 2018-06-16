Ещё
Знаменитости, чей стиль изменился в худшую сторону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитости, чей стиль изменился в худшую сторону 

SNCmedia.ru 1 час назад
Майли Сайрус
С юных лет за красавицей Майли наблюдал весь мир: звезда Ханны Монтаны и успешная певица стала настоящей ролевой моделью для своего поколения. Но с годами предпочтения в одежде звезды совершенно изменились: теперь это не модные и красивые вещи, а просто удобные а, иногда, и вовсе нелепые и ужасные. И такие изменения коснулись как ее повседневных луков, так и образов для выхода в свет. Но, по крайней мере, она теперь снова одеваться стало. А то и не такое бывало.
Джастин Бибер
Возможно, проблема исходит из того, что ребята слишком рано стали знаменитыми. Они либо отправляются употреблять наркотики, либо забивают на свою одежду — я и так все деньги заработал, зачем мне еще и выглядеть хорошо?! Всегда стильный и модный Джастин теперь отращивает волосы, ходит в мешковатой одежде и мало походит на звезду мирового масштаба. Выдают только Селена Гомес или Хейли Болдуин рядом, да новенькая Lamborghini.
Линдси Лохан
Линдси Лохан забила не только на свою карьеру, но и на свой внешний вид и гардероб. Все чаще актрису можно встретить в помятой одежде, которую, кажется, не стирали уже несколько лет, либо звезда сочетает несочетаемое, и вообще не понятно6 где находит некоторые предметы гардероба. А про тренды и модные решения в доме звезды вообще и не слышали.
Тейлор Момсен
Из гламурной девчонки с Верхнего Ист-Сайда до рокерши в одинаковой одежде. Если раньше мисс Момсен можно было хоть иногда встретить в каком-то другом цвете, кроме черного, то сейчас на такое расчитывать, увы, не приходится.
SNCmedia.ru: последние новости
Самые громкие скандалы в индустрии моды Гуру для гуру: на кого в детстве хотели быть похожи те, кто сам стал иконой стиля Альбер Эльбаз: как изменилась жизнь одного из самых обаятельных дизайнеров современности после ухода из Lanvin
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными7
Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене75
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Пуговка показала «беременный» живот17
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл18
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение