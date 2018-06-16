Знаменитости, чей стиль изменился в худшую сторону

С юных лет за красавицей Майли наблюдал весь мир: звезда Ханны Монтаны и успешная певица стала настоящей ролевой моделью для своего поколения. Но с годами предпочтения в одежде звезды совершенно изменились: теперь это не модные и красивые вещи, а просто удобные а, иногда, и вовсе нелепые и ужасные. И такие изменения коснулись как ее повседневных луков, так и образов для выхода в свет. Но, по крайней мере, она теперь снова одеваться стало. А то и не такое бывало.

Возможно, проблема исходит из того, что ребята слишком рано стали знаменитыми. Они либо отправляются употреблять наркотики, либо забивают на свою одежду — я и так все деньги заработал, зачем мне еще и выглядеть хорошо?! Всегда стильный и модный Джастин теперь отращивает волосы, ходит в мешковатой одежде и мало походит на звезду мирового масштаба. Выдают только Селена Гомес или Хейли Болдуин рядом, да новенькая Lamborghini.

Линдси Лохан забила не только на свою карьеру, но и на свой внешний вид и гардероб. Все чаще актрису можно встретить в помятой одежде, которую, кажется, не стирали уже несколько лет, либо звезда сочетает несочетаемое, и вообще не понятно6 где находит некоторые предметы гардероба. А про тренды и модные решения в доме звезды вообще и не слышали.

Тейлор Момсен

Из гламурной девчонки с Верхнего Ист-Сайда до рокерши в одинаковой одежде. Если раньше мисс Момсен можно было хоть иногда встретить в каком-то другом цвете, кроме черного, то сейчас на такое расчитывать, увы, не приходится.