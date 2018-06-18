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Дочь Седоковой затмила Киркорова
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Дочь Седоковой затмила Киркорова 

Клео.Ру 38 минут назад
Фото: Клео.Ру
16 июня 2018 года прошли скачки Grand Prix Radio Monte Carlo, где звезды шоу-бизнеса, соблюдая дресс-код, стремились предстать перед прессой и поклонниками в самом лучшем виде. Настоящей звездой праздника, стала не певица и не актриса, а школьница — дочь Анны Седоковой.
Юная Алина появилась на мероприятии в строгом черном костюме в мужской стилистке и туфлях на низком ходу. Голову ее украшала аккуратная шляпка в тон наряду Анны.
На скачках Grand Prix Radio Monte Carlo сегодня очень многолюдно. Красивые дамы в разнообразных шляпках, импозантные мужчины в костюмах. Нервы, ставки, большие деньги и море фотографов. Скачки они такие 🐎🐎🐎 На мне платье — @katherineti.eu (спасибо за подарок) и шляпки от @liliafisher 🌹 Туфли — @irenvartik Style by @izabella_1507 ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
16 Июн 2018 в 4:47 PDT  Внешний вид Алины произвел фурор. Она стала самой обсуждаемой не только в среде инстаграм, ее фото уже облетели все популярные отечественные СМИ.
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Своим нарядом удалось удивить поклонников и Филиппу Киркорову. На скачках он появился в костюме-тройке от Вивьен Вествуд. Несмотря на яркий принт ткани, образ его был элегантным, а больше всего поклонники певца оценили отсутствие страз.
А день вчерашний субботний начинался вот так! ГЛАВНОЕ СВЕТСКОЕ СОБЫТИЕ этого weekend-a—Скачки ГРАН ПРИ «РАДИО MONTE CARLO 102,1» @radiomontecarlo_official @radiomontecarlo 👍 А какая у меня бы роскошная Компания в лице очаровательной ЖАСМИН @jasmin, @sever_elena, @zara_music, @verberalla @dmitriy_malikov, @nastena_spiridonova @odintsovaprtrend @super_baldin @urkiss_official @vladimir_live И ещё, умейте в себе найти силы, и вовремя попросить прощения за бестактный поступок, особенно если вы его совершили по отношению к женщине… это так просто, мысли в слух. Кто в теме тот поймёт!😜 лучше поздно, чем никогда.. #филиппкиркоров #скачкирадиомонтекарло2018 #скачкирадиомонтекарло #русскоерадио #красавицы Look by @viviennewestwood
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
16 Июн 2018 в 10:48 PDT  Одним из самых странных нарядов вечера можно смело назвать платье и шляпку Анны Калашниковой. Щедро декодированные перьями элементы наряда не смогли подчеркнуть достоинства фигуры девушки и смотрелись крайне нелепо.
А мы на стиле с Сережей @zverevsuperstar не сговариваясь, пришли в ч/б 🖤 Невероятно стильный и элегантный образ у Сергея! Просто 🔥🔥🔥А как вам наши образы?
Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash)
17 Июн 2018 в 2:58 PDT  Еще одним образцом безвкусицы подписчики назвали бывшую участницу телестройки Дарью Пынзарь.
Приехали на Гран-при радио «Монте-Карло» все дамы в шляпках, приятно посмотреть 😊
Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)
16 Июн 2018 в 5:28 PDT  ​Платье дизайнера Беллы Потемкиной смотрелось ярко и интересно. Крой, длина и расцветка соответствовали актуальным модным трендам, но соломенная шляпка сильно упростила образ.
Хотите видео-репортаж со Скачек?💋🐎.... #mood #bellapotemkina #girl #love #fashion #instagram #style #beautiful #dress #москва #instagood #lookoftheday #скачки #скачкимонтекарло #скачки2018 #беллапотемкина #day #love
Публикация от Bella Potemkina (@bellapotemkinaofficial)
16 Июн 2018 в 4:34 PDT
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