Дочь Седоковой затмила Киркорова

16 июня 2018 года прошли скачки Grand Prix Radio Monte Carlo, где звезды шоу-бизнеса, соблюдая дресс-код, стремились предстать перед прессой и поклонниками в самом лучшем виде. Настоящей звездой праздника, стала не певица и не актриса, а школьница — дочь Анны Седоковой.

Юная Алина появилась на мероприятии в строгом черном костюме в мужской стилистке и туфлях на низком ходу. Голову ее украшала аккуратная шляпка в тон наряду Анны.

На скачках Grand Prix Radio Monte Carlo сегодня очень многолюдно. Красивые дамы в разнообразных шляпках, импозантные мужчины в костюмах. Нервы, ставки, большие деньги и море фотографов. Скачки они такие 🐎🐎🐎 На мне платье — @katherineti.eu (спасибо за подарок) и шляпки от @liliafisher 🌹 Туфли — @irenvartik Style by @izabella_1507 ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

16 Июн 2018 в 4:47 PDT Внешний вид Алины произвел фурор. Она стала самой обсуждаемой не только в среде инстаграм, ее фото уже облетели все популярные отечественные СМИ.

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Своим нарядом удалось удивить поклонников и Филиппу Киркорову . На скачках он появился в костюме-тройке от Вивьен Вествуд. Несмотря на яркий принт ткани, образ его был элегантным, а больше всего поклонники певца оценили отсутствие страз.

А день вчерашний субботний начинался вот так! ГЛАВНОЕ СВЕТСКОЕ СОБЫТИЕ этого weekend-a—Скачки ГРАН ПРИ «РАДИО MONTE CARLO 102,1» @radiomontecarlo_official @radiomontecarlo 👍 А какая у меня бы роскошная Компания в лице очаровательной ЖАСМИН @jasmin, @sever_elena, @zara_music, @verberalla @dmitriy_malikov, @nastena_spiridonova @odintsovaprtrend @super_baldin @urkiss_official @vladimir_live И ещё, умейте в себе найти силы, и вовремя попросить прощения за бестактный поступок, особенно если вы его совершили по отношению к женщине… это так просто, мысли в слух. Кто в теме тот поймёт!😜 лучше поздно, чем никогда.. #филиппкиркоров #скачкирадиомонтекарло2018 #скачкирадиомонтекарло #русскоерадио #красавицы Look by @viviennewestwood

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

16 Июн 2018 в 10:48 PDT Одним из самых странных нарядов вечера можно смело назвать платье и шляпку Анны Калашниковой . Щедро декодированные перьями элементы наряда не смогли подчеркнуть достоинства фигуры девушки и смотрелись крайне нелепо.

А мы на стиле с Сережей @zverevsuperstar не сговариваясь, пришли в ч/б 🖤 Невероятно стильный и элегантный образ у Сергея! Просто 🔥🔥🔥А как вам наши образы?

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash)

17 Июн 2018 в 2:58 PDT Еще одним образцом безвкусицы подписчики назвали бывшую участницу телестройки Дарью Пынзарь

Приехали на Гран-при радио «Монте-Карло» все дамы в шляпках, приятно посмотреть 😊

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

16 Июн 2018 в 5:28 PDT ​Платье дизайнера Беллы Потемкиной смотрелось ярко и интересно. Крой, длина и расцветка соответствовали актуальным модным трендам, но соломенная шляпка сильно упростила образ.

Хотите видео-репортаж со Скачек?💋🐎.... #mood #bellapotemkina #girl #love #fashion #instagram #style #beautiful #dress #москва #instagood #lookoftheday #скачки #скачкимонтекарло #скачки2018 #беллапотемкина #day #love

Публикация от Bella Potemkina (@bellapotemkinaofficial)

16 Июн 2018 в 4:34 PDT