Фото: дочь Анны Седоковой затмила маму на скачках

Сама певица пришла на мероприятие в алом платье с соблазнительным декольте. Однако «гвоздем программы» стала ее подросшая дочка, обесцветившая волосы и превратившаяся в блондинку. Одета девочка была намного скромнее своей матери, но это не спасло ее от восторженных взглядов и внимания СМИ.

На скачках Grand Prix Radio Monte Carlo сегодня очень многолюдно. Красивые дамы в разнообразных шляпках, импозантные мужчины в костюмах. Нервы, ставки, большие деньги и море фотографов. Скачки они такие 🐎🐎🐎 На мне платье — @katherineti.eu (спасибо за подарок) и шляпки от @liliafisher 🌹 Туфли — @irenvartik Style by @izabella_1507 ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

16 Июн 2018 в 4:47 PDT Ранее Пятый канал рассказывал, как 12-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой, Ариадна, совершила весьма рискованный прыжок с пирса на Кипре. Комментаторы были восхищены смелостью девочки.