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Фото: дочь Анны Седоковой затмила маму на скачках
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Фото: дочь Анны Седоковой затмила маму на скачках 

Пятый канал 17 минут назад
Фото: Пятый канал
Сама певица пришла на мероприятие в алом платье с соблазнительным декольте. Однако «гвоздем программы» стала ее подросшая дочка, обесцветившая волосы и превратившаяся в блондинку. Одета девочка была намного скромнее своей матери, но это не спасло ее от восторженных взглядов и внимания СМИ.
На скачках Grand Prix Radio Monte Carlo сегодня очень многолюдно. Красивые дамы в разнообразных шляпках, импозантные мужчины в костюмах. Нервы, ставки, большие деньги и море фотографов. Скачки они такие 🐎🐎🐎 На мне платье — @katherineti.eu (спасибо за подарок) и шляпки от @liliafisher 🌹 Туфли — @irenvartik Style by @izabella_1507 ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
16 Июн 2018 в 4:47 PDT  Ранее Пятый канал рассказывал, как 12-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой, Ариадна, совершила весьма рискованный прыжок с пирса на Кипре. Комментаторы были восхищены смелостью девочки.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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