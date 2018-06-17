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«Какие обалденные красотки!» Подросшая дочь Анны Седоковой покорила ее фолловеров
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«Какие обалденные красотки!» Подросшая дочь Анны Седоковой покорила ее фолловеров 

WMJ.ru 54 минуты назад
Фото: WMJ.ru
14-летняя дочь Анны Седоковой Алина, которая становится все больше похожей на свою звездную маму, очаровала поклонников певицы.
На Московском центральном ипподроме состоялось одно из самых ожидаемых светских событий лета — скачки «Гран-При Радио Monte Carlo». Одними из самых ярких девушек на мероприятии стали анна Седокова и.,. ее старшая дочь Алина.
Певица опубликовала в Instagram фото с дочкой со скачек и получила десятки комплиментов о том, какой красоткой растет ее дочь. «Какая красивая дочка у Анны», «Доча вылетая мама!», «Красотки!», «Какие обалденные красотки!», «Дочь очень стильно выглядит», «Дочка очень хороша собою.», «Шикарны», «Дочка красотка!», «Девочка очень стильно выглядит…», «Божечки девушка уже», «Шикарные девочки», «Как круто, когда мама молода и красива и уже такая взросла дочь!».
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Фото:Instagram
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