Московский метрополитен к ЧМ выпустил коллекцию одежды с известным российским дизайнером

Московский метрополитен к чемпионату мира по футболу выпустил коллекцию одежды с известным российским дизайнером Катей Добряковой, купить одежду можно будет на сувенирных стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах метрополитена на «Трубной» и «Маяковской», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«К чемпионату мира по футболу Московский метрополитен выпустил сувенирную линейку, дизайнером которой стала Катя Добрякова. В лимитированной коллекции представлены футболки, толстовки и кепки с ироничными надписями, посвященными футболу. Основой стали ироничные слоганы «I loved football before it became mainstream», «I survived summer 2018 in MSC», «Не за что-то, а вопреки», «Я буду любить тебя и в горе, и в радости», «Я пас», «Чтобы забить мяч, надо научиться думать, как мяч. Забей»», — отмечается в сообщении.

С субботы футболки и толстовки можно приобрести в магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская». С 18 июня ассортимент магазинов пополнится кепками из той же коллекции. Кроме того, с 18 июня на всех стойках «Живое общение», где есть сувенирные витрины, можно будет купить футболки и кепки.

«Чемпионат мира — настоящий футбольный праздник, специально к турниру мы выпустили интересную линейку одежды с известным дизайнером. Футболки и толстовки создадут футбольное настроение не только нашим пассажирам, но и туристам, которые приехали в столицу на мундиаль. Это будет лимитированная коллекция, мы надеемся, что все желающие успеют купить понравившуюся футболку, толстовку или кепку», — сказала заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова

Купить коллекцию можно будет на сувенирных стойках «Живое общение», а толстовки — в двух фирменных сувенирных магазинах метрополитена на «Трубной» и «Маяковской».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.