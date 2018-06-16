«Забыли, куда пришли»: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков на премьере фильма «Лето»

Фото: архив пресс-службы

Недавно в Москве в «Гоголь-центре» прошла премьера фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». На премьере появились Елена Лядова с супругом Владимиром Вдовиченковым. Вынесет модный приговор паре наш эксперт по стилю.

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Современная мода крайне демократична. И все же не нужно забывать элементарные правила дресс-кода и учитывать, куда вы пришли. Елена и Владимир, судя по всему, забыли. На Елене Лядовой черное платье простого кроя, черная косуха, босоножки и клатч — ничего примечательного, неплохой повседневный образ.

Владимир выглядит и вовсе по-домашнему: бомбер и брюки из мягкой ткани скучного серого цвета, поло, белые кроссовки. Тоже неплохо для повседневного времяпровождения: погулять, кофе попить… Но такое мероприятие, как премьера фильма, все же предполагает образ несколько другого уровня.