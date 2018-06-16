Что такое бабуши?

Мягкая обувь без каблука (этим они отличаются от мюли) и без задника, без застежек и шнурков, которую удобно быстро снимать и надевать, изначально использовалась в странах Востока и Африки в качестве домашней, повседневной.

В Средние века через Францию эта комфортная обувь стала известна всей Европе. А в середине XX века, в эпоху хиппи, когда стали популярны экзотические ткани и предметы гардероба, бабуши пришли в современную моду. Да так в ней и остались.

Сегодня в своих коллекциях их используют все модные дома. Бабуши носят в стиле кэжуал, бохо, этно, нормкор и даже офисном. Эта когда-то домашняя обувь вышла не только на подиумы, но и на улицы! Их шьют из кожи и замши, украшают камнями, стразами и перьями. Они придают нотку восточного шика и непосредственности самому обычному образу. Позволяют составить атмосферный аутфит. Да и просто очень удобны после умопомрачительных шпилек!

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