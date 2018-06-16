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Что такое бабуши?
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Что такое бабуши? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Мягкая обувь без каблука (этим они отличаются от мюли) и без задника, без застежек и шнурков, которую удобно быстро снимать и надевать, изначально использовалась в странах Востока и Африки в качестве домашней, повседневной.
В Средние века через Францию эта комфортная обувь стала известна всей Европе. А в середине XX века, в эпоху хиппи, когда стали популярны экзотические ткани и предметы гардероба, бабуши пришли в современную моду. Да так в ней и остались.
Сегодня в своих коллекциях их используют все модные дома. Бабуши носят в стиле кэжуал, бохо, этно, нормкор и даже офисном. Эта когда-то домашняя обувь вышла не только на подиумы, но и на улицы! Их шьют из кожи и замши, украшают камнями, стразами и перьями. Они придают нотку восточного шика и непосредственности самому обычному образу. Позволяют составить атмосферный аутфит. Да и просто очень удобны после умопомрачительных шпилек!
Carvela, цена: от 3 790 руб. на сайте asos.com  TORY BURCH, цена: от 11 343 руб. на сайте farfetch.com  Dorothy Perkins, цена: от 1 999 руб. на сайте lamoda.ru  KG Kurt Geiger, цена: от 11 999 руб. на сайте lamoda.ru  Еще о летней обуви сезона-2018:
Для пляжа
Для офиса
Высота каблука по длине наряда
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