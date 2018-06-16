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«Только короля не хватает»: образ Юлии Началовой назвали шикарным
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«Только короля не хватает»: образ Юлии Началовой назвали шикарным 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Сегодня на Центральном Московском ипподроме состоялось светское событие, организованное радио Монте-Карло. Приглашенные любуются зрелищными скачками, а также участвуют в насыщенной развлекательной программе. По задумке организаторов, туалеты звездных красавиц непременно должен завершать головной убор. Не отказалась от события и певица Юлия Началова, чей образ очень понравился поклонникам.
Певицу Юлию Началову в последнее время все чаще принято ругать. Большие претензии поклонники адресуют фигуре знаменитости, считая, что она злоупотребляет фотошопом, скрывая недостатки. Да и наряды, которые выбирает сладкоголосая звезда для торжественных выходов, все чаще откровенно расстраивают преданных фанатов. Возможно, Юлия решила провести работу над ошибками или посоветовалась со стилистом, потому что самое свежее фото в ее Инстаграм-аккаунте очень порадовало публику. Жаль, мы не можем полюбоваться туалетом с головы до пят, однако увиденное дает основания предполагать, что весь образ Началовой все же задался.
Артистка поспешила уведомить своих фанатов, что спешит на Центральный Московский ипподром на Скачки радио Монте-Карло. Конечно, на такое мероприятие дамы без шляпок не ходят, вот и Юлия водрузила на голову творение московского дизайнера Лилии Фишер. Видно, что певица отдала предпочтение классике — сочетала черный и белый цвет в одежде. Публика в интернете пришла в восторг от увиденного образа и забросала Началову комплиментами. «Ого! Не узнать! Клевый образ!» «Нежная красавица! Образ супер!» «Шикарно! А я вообще не понимаю почему у нас это не распространено..шляпы так красиво и женственно!» «Шляпки всегда украшали дам» «Шляпка супер! Образ шикарный и идеальный!» «Юля! Как же вам идет такой образ! Очень красивая!» «Только короля не хватает такой очаровашке!» «Юля вы супер в этой шляпке!» «Очень женственный образ! Леди! Хороших скачек!»
Как говорила великая Коко Шанель, «хочешь быть красивой — вымой голову». Возможно, к этому следует добавить… и надень шляпку?
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