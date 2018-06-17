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На грани: как звезды носят откровенные вещи — самые жаркие фото из Instagram
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На грани: как звезды носят откровенные вещи — самые жаркие фото из Instagram 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Носить откровенные вещи — это как ходить по лезвию бритвы. Опасно! Главное, чтобы ты не выглядела чересчур дерзко. Мера откровенности должна быть дозированной. Но даже у звезд не всегда получается делать это корректно. Увлекшись своей сексуальностью, они иногда перегибают палку.
Эмили Ратажковски не только супермодель и актриса, но и известная Instagram-звезда. Свои почти 18 миллионов подписчиков Эмили заработала за счет своих откровенных фотографий. Наряды звезды всегда подчеркивают ее идеальную фигуру, иногда даже чересчур обнажая отдельные части тела.
Не брезгует откровенными фотографиями и другая топ-модель Белла Хадид. Девушка часто появляется на дорожке в полупрозрачных нарядах и радует подписчиков снимками в «голых» платьях. А вот для американской исполнительницы Шер возраст совсем не является сдерживающим фактором при выборе наряда. В свои 72 года звезда не стесняется щеголять в откровенных платьях и выглядеть эксцентрично.
Анастасия Волочкова не перестает удивлять фанатов своей непринужденностью. Оголяться для нее, видимо, удовольствие. Мы уже любовались ее откровенными декольте и мини-юбками, но бывшая балерина продолжает баловать подписчиков своими экстравагантными фотографиями.
Ким Кардашьян известна по всему миру благодаря своим пышным формам. И, конечно, телезвезда не упускает случая их подчеркнуть. Сложно сказать, какой из ее нарядов возглавляет топ самых откровенных. Сегодня Ким расхаживает в прозрачном платье, а завтра в черном корсете.
Дабы не быть обвиненными в снобизме, нужно уточнить, что откровенные наряды отнюдь не табу, просто надевать подобные вещи и не выглядеть предосудительно целое искусство. И учиться ему не всегда стоит у звезд. Они тоже нередко совершают ошибки.
Листай нашу галерею и рассматривай откровенные образы знаменитостей!
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Текст: Татьяна Зубахина
Фото:Instagram
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