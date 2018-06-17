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«Превращаетесь в ниточку»: Елена Темникова изумила своей худобой
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«Превращаетесь в ниточку»: Елена Темникова изумила своей худобой 

Eva.ru 47 минут назад
Фото: Eva.ru
33-летняя певица Елена Темникова, как и многие знаменитости, находясь в отпуске, соблазняет своих почитателей снимками в купальнике посреди морских пейзажей. Однако помимо восхищения видами, публика отметила исхудавшую грудную клетку знаменитости, где уже стали проступать косточки.
Елена Темникова улетела в Турцию на отдых, откуда на все лады демонстрирует свою подтянутую фигуру без единой лишней складочки. И хотя купальники знаменитости модные, а задний фон прекрасен, немало почитателей все же воздержалось от комплиментов, с прискорбием отмечая, что, кажется, точеная фигура Елены еще больше исхудала. Бывшая солистка группы Serebro и ранее вызвала бурную реакцию у своих поклонников, которые от всего сердца переживали, что звезда теряет все свои округлости, становясь похожей на подростка. Однако критикой Темникову не проймешь, и певица, не стесняясь, обнародовала ряд фотографий в бикини, где особое внимание привлекла область груди знаменитости.
Практически полное отсутствие бюста, а также выступающие косточки грудной клетки напугали верных почитателей, которые буквально забили тревогу, ведь с каждым днем Елена все больше исчезает и уже давно не похожа на ту милую и привлекательную девушку, которой была когда-то. А уж вид сзади и вовсе подлил масла в огонь, ведь худоба девушки была видна невооруженным глазом. «Худая, причем очень» «Боже мой, Лена, что с Вами? Вы превращаетесь в ниточку» «Так скоро дна кожа да кости останутся. На себя уже не похожи» «Лена, прекратите истязать себя диетами» «Мне не очень. Чересчур худая»
К слову, удивляет Елена не только своим взглядом на красивое тело, но и одеждой, которой наполняет свой гардероб. И иногда ее необычные яркие сочетания переставляют собой тот случай модного образа, когда обывателям крайне непросто оценить по достоинству всю вычурность стиля.
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