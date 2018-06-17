Истории вещей: какие секреты хранит детский стеклянный браслет XIII века

Новый выпуск «Истории вещей» посвящен большой археологической редкости и уникальной вещи. Прекрасно сохранившийся стеклянный браслет XIII века, обнаруженный в самом центре Москвы, в Китай-городе, является одним из самых ранних предметов в археологической коллекции Музея Москвы.

Женские украшения из стекла были популярны в древнерусских городах. Недавние исследования подтвердили, что производства украшений из стекла на территории Москвы не было, а значит, все стеклянные перстни, браслеты сюда привозили. Традиция изготовления стеклянных украшений родом из Византии. Именно оттуда она пришла в Киев, а затем распространилась по другим древнерусским городам. Центрами изготовления украшений из стекла на Руси были Киев, Полоцк, Новгород, Смоленск. Разноцветные браслеты, бусы, кольца выигрышно смотрелись на однотонной одежде XII–XIV веков.

Археологи довольно часто находят фрагменты браслетов и перстней, сделанных из стекла, во время раскопок на улицах Москвы. Но стекло — материал хрупкий, и починить такое украшение, в отличие от браслета из бронзы или серебра, средневековые мастера не могли. До наших дней дошли считаные неповрежденные экземпляры домонгольских стеклянных украшений. И единственный браслет, найденный на территории города, хранится в коллекции Музея Москвы.

Браслеты можно носить двумя способами. Украшения большого диаметра обычно носят на предплечье. Средневековые же москвички носили модные стеклянные браслеты на запястье — об этом говорит их размер: средний диаметр подобных украшений составляет от шести до одиннадцати сантиметров.

Браслет из коллекции Музея Москвы — совсем маленький, его внутренний диаметр — всего четыре сантиметра. Значит, его носила маленькая девочка. Он был обнаружен во время археологических раскопок на территории Богоявленского монастыря в Китай-городе. Рядом со станцией метро «Площадь Революции», между улицами Никольской и Ильинкой, можно увидеть высокий и яркий Богоявленский собор, построенный в XVII веке на месте более раннего белокаменного храма Богоявленского монастыря. Первая церковь на этом месте была деревянной, и уже с XIII века рядом с ней начались захоронения. Там и был обнаружен этот браслет, оставшийся на детской ручке. В это время москвичи уже хоронили своих близких по христианскому обычаю и не помещали в захоронения разнообразные предметы, как это было еще столетием ранее.

Изготовлен браслет из зелено-синего стекла обычным для того времени способом: стеклянный жгутик скручивался, сгибался в кольцо, концы его зажимались. Этот браслет был не только украшением, но и имел функциональное назначение: использовался как зарукавье, удерживавшее довольно длинный присборенный рукав женской одежды.