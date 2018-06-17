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Молодой дизайнер из Красноярска создала коллекцию по мотивам романа И. А. Гончарова
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Молодой дизайнер из Красноярска создала коллекцию по мотивам романа И. А. Гончарова 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Красноярский дизайнер сшила коллекцию одежды по мотивам произведения русской классической литературы. Ульяну Коломиец вдохновил роман И. А. Гончарова «Обломов». Об это сообщил сайт Sibnovosti.ru.
Источник фото: «ВКонтакте»
Известно, что проект занял первое место в номинации «Fashion prospect» II Международного фестиваля дизайна «Красный проспект». Конкурс проходил в Новосибирске, в нем принимали участие 67 дизайнеров. Авторы коллекций прибыли из разных городов России и зарубежья: Москвы, Барнаула, Томска, Красноярска, Новосибирска, Астаны (Казахстан), Сеула (Южная Корея).
Красноярские студентки Екатерина Казанцева со своей коллекцией «Анна» (по мотивам романа «Анна Каренина» Л. Н. Толстого) и Юлия Левенцова с «Nesttheswallow’s» оказались среди лауреатов конкурса.
Красноярская школьница примет участие в международном конкурсе красоты «Prince & Princess of the World 2018». Мероприятие пройдет в Болгарии. В марте этого года она представляла свой родной город на всероссийском конкурсе «Мини мисс и мистер Россия 2018», который проходил в Москве.
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