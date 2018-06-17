Молодой дизайнер из Красноярска создала коллекцию по мотивам романа И. А. Гончарова

Красноярский дизайнер сшила коллекцию одежды по мотивам произведения русской классической литературы. Ульяну Коломиец вдохновил роман И. А. Гончарова «Обломов». Об это сообщил сайт Sibnovosti.ru.

Источник фото: «ВКонтакте»

Известно, что проект занял первое место в номинации «Fashion prospect» II Международного фестиваля дизайна «Красный проспект». Конкурс проходил в Новосибирске, в нем принимали участие 67 дизайнеров. Авторы коллекций прибыли из разных городов России и зарубежья: Москвы, Барнаула, Томска, Красноярска, Новосибирска, Астаны (Казахстан), Сеула (Южная Корея).

Красноярские студентки Екатерина Казанцева со своей коллекцией «Анна» (по мотивам романа «Анна Каренина» Л. Н. Толстого) и Юлия Левенцова с «Nesttheswallow’s» оказались среди лауреатов конкурса.

Красноярская школьница примет участие в международном конкурсе красоты «Prince & Princess of the World 2018». Мероприятие пройдет в Болгарии. В марте этого года она представляла свой родной город на всероссийском конкурсе «Мини мисс и мистер Россия 2018», который проходил в Москве.