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Московское метро выпустило коллекцию одежды в честь ЧМ-2018
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Московское метро выпустило коллекцию одежды в честь ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Московский метрополитен выпустил коллекцию одежды, посвящённую чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу.
В работе над линейкой принимала участие российский дизайнер Катя Добрякова.
Футболки, толстовки и кепки продаются в специальных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение» с сувенирными витринами на станциях «Арбатская», «Киевская», «Пушкинская» и др.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Ростове-на-Дону запустят «спортивные» автобусные маршруты во время ЧМ-2018.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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