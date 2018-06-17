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Россиянин Виталий Пименов стал лучшим мужским стилистом мира
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Россиянин Виталий Пименов стал лучшим мужским стилистом мира 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Международный конкурс All-Star Challenge 2018, цель которого — определить лучшего мужского стилиста, прошел на днях в Барселоне, Испания, собрав финалистов из 16 стран. Чемпионом в этом году стал Виталий Пименов из России.
American Crew, лидер в категории профессионального мужского груминга, объявил международного чемпиона All-Star Challenge 2018. Прическа. Модель. Фотосъемка. Объединив всё это, участники создавали свое видение мужчины в стиле American Crew. С помощью конкурса бренд ищет и поддерживает талантливых стилистов с уникальным творческим подходом, безупречным вкусом и неоспоримыми навыками. В этом году стилисты со всего мира представили образы, которые отражали их видение современного мужчины, сочетали актуальность и классику. В финал прошли участники из Австралии, Канады, Франции, Италии, Перу, Великобритании, Испании, Турции, Украины, Дании, Германии, Мексики, Швейцарии, ЮАР и США, а победителем стал Виталий Пименов из России.
«Изначально фундаментом и вдохновением для образа, который я представил, стали длина и текстура волос моей модели. Но в целом на меня влияют тенденции, культура и люди из разных стран — именно они формируют стиль и образы, которые я создаю», — рассказал Виталий Пименов. В финале участники делали стрижку и стайлинг, а после фотографировали модель, чтобы запечатлеть и представить готовый образ. Съемку проводил Дэвид Раккулья, основатель бренда American Crew и всемирно известный фотограф. «Я был очень впечатлён, даже потрясен образом, который создал Виталий. Он продемонстрировал истинный талант и мастерство, он был уверен в том, каким должен быть результат, с самого начала соревнования, — поделился впечатлениями Дэвид Раккулья. — Стандарты All-Star Challenge повышаются каждый год. Удивительно, какую широту и глубину влияния и вдохновения привносят в конкурс финалисты со всего мира. Это действительно вдохновляет!»
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