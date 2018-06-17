MTV Movie Awards 2018: лучшие и худшие образы звезд

HOT Зендая

Вот на кого всегда можно положиться в модных вопросах, так это на Зендаю. Отменное чувство стиля помогает девушке всегда быть в Топе самых стильных знаменитостей на любом мероприятии. И в этот раз актриса тоже не подвела: кожаное структурированное платье August Getty, классические лодочки и массивные золотые серьги — идеально!

Яра Шахиди

Яра Шахиди в очередной раз подтвердила, что лучше брючный костюм, чем плохое платье. Это решение и вывело ее на второе место среди самых модных звезд MTV Movie Awards 2018. Учитесь, трешсеттеры!

Каст сериала «Очень странные дела»

Ребята отлично друг с другом гармонируют, поэтому мы решили их и вовсе не разделять. Самые молодые звезды премии выбрали для этого мероприятия простые, но стильные вещи: джинсы, бомбер, яркий жакет и массивные лоферы. Так держать!

Кэтрин Лэнгфорд

Ок, на самом деле, Кэтрин Лэнгфорд мы бы поставили между Hot и Not: черный комбинезон Giorgio Armani выглядит шикарно, но вот насчет этого бантика на голове мы не уверены. Немного напоминает образ на Хэллоуин с какой-нибудь сумасшедшей невестой или что-то подобное. А вы что думаете (отвечайте в нашем опросе внизу)?

Оливия Манн не на шутку разоткровенничалась со своим нарядом. Не слишком ли глубокий вырез у Вашего бархатного платья, мадам?

Мэделин Петш

В образе принцессы Disney появилась перед фотографами звезда сериала «Ривердейл». Но мы этот образ не оценили: двойное платье из глиттера и розовой тюли выглядит, как наряд для детского утренника.

Джастина Валентайн

На что в этот вечер рассчитывала Джастина, страшно представить. Да и вообще страшно смотреть. Лучше не будем!

Ким Кардашьян-Уэст