Ещё
Новая коллекция Versace: мужские клатчи, кожаные корсеты и самые классные кроссовки сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая коллекция Versace: мужские клатчи, кожаные корсеты и самые классные кроссовки сезона 

Собака 51 минуту назад
Фото: Собака
Показ новой коллекции Versace, как и Dolce & Gabbana, получился смешанным: подиум делили загорелые итальянцы и самые высокооплачиваемые модели в лице Кендалл Дженнер и Беллы Хадид. С их помощью Донателла Версаче продолжила рушить гендерные границы: одежда и тех, и других была практически одинаковой. Кто сказал, что мужчины не могут носить кросс-боди, пальто из питоновой кожи, рубашки на два размера меньше и прозрачные неоновые дождевики? У бренда все это выглядит настолько красиво и гармонично, что мы не сомневаемся — именно так бы выглядел Джанни Версаче, если бы остался в живых.
Тем, кому пока сложно решиться на радикальные луки, Versace предлагает итальянскую классику: тотал-блэк смокинги вместе с панамкой, голубые джинсы с удлиненным пиджаком, трикотажные топы со спортивными брюками и оверсайзовые куртки с рубашками из архивов отца-основателя марки. В прошлом году, юбилейном для Донателлы в роли дизайнера, она перерыла эскизы Джанни Версаче и переосмыслила раритетные экземпляры. Поэтому теперь в пиджаках с морскими принтами и позолоченными вензелями ходят не только богатые женщины, но и мужчины.
Главный элемент коллекции — стейтмент-кроссовки, тренд на которые начался с Balenciaga Triple S и продолжился коллаборацией Gucci X Sega. Versace снабдил их шнурками как у горнолыжных ботинок, контранстной подошвой и фирменным зигзагообразным орнаментом — уверены, именно за этой моделью вскоре выстроятся в очередь все реселлеры. Фото: vogue.com
Собака: последние новости
Показ новой коллекции Dolce & Gabbana: Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и бабушки-хайпбисты 40 самых модных гостей церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2018» 30 отличных костюмов на каждый день, в офис или на вечеринку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного9
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными47
Пуговка показала «беременный» живот17
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место80
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение