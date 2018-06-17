Новая коллекция Versace: мужские клатчи, кожаные корсеты и самые классные кроссовки сезона

Показ новой коллекции Versace, как и Dolce & Gabbana, получился смешанным: подиум делили загорелые итальянцы и самые высокооплачиваемые модели в лице Кендалл Дженнер Беллы Хадид . С их помощью Донателла Версаче продолжила рушить гендерные границы: одежда и тех, и других была практически одинаковой. Кто сказал, что мужчины не могут носить кросс-боди, пальто из питоновой кожи, рубашки на два размера меньше и прозрачные неоновые дождевики? У бренда все это выглядит настолько красиво и гармонично, что мы не сомневаемся — именно так бы выглядел Джанни Версаче , если бы остался в живых.

Тем, кому пока сложно решиться на радикальные луки, Versace предлагает итальянскую классику: тотал-блэк смокинги вместе с панамкой, голубые джинсы с удлиненным пиджаком, трикотажные топы со спортивными брюками и оверсайзовые куртки с рубашками из архивов отца-основателя марки. В прошлом году, юбилейном для Донателлы в роли дизайнера, она перерыла эскизы Джанни Версаче и переосмыслила раритетные экземпляры. Поэтому теперь в пиджаках с морскими принтами и позолоченными вензелями ходят не только богатые женщины, но и мужчины.

Главный элемент коллекции — стейтмент-кроссовки, тренд на которые начался с Balenciaga Triple S и продолжился коллаборацией Gucci X Sega. Versace снабдил их шнурками как у горнолыжных ботинок, контранстной подошвой и фирменным зигзагообразным орнаментом — уверены, именно за этой моделью вскоре выстроятся в очередь все реселлеры. Фото: vogue.com