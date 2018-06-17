Ещё
«Шляпа не делает из вас леди»: Дарья Пынзарь получила нелестные отзывы о своем наряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шляпа не делает из вас леди»: Дарья Пынзарь получила нелестные отзывы о своем наряде 

Eva.ru 47 минут назад
Фото: Eva.ru
Вчера на Центральном московском ипподроме состоялось одно из самых утонченных, элегантных и шикарных событий светской Москвы — Скачки «Гран-при Радио Monte Carlo». Посетила его и бывшая участница шоу «Дом-2» дарья Пынзарь, разумеется, в шляпке.
Созданное в лучших традициях всемирно известных королевских скачек в Аскоте, мероприятие, проводимое радиостанцией Monte Carlo, из года в год собирает на Московском ипподроме представителей российской элиты: актеров, музыкантов, спортсменов, бизнесменов, политиков и светских львиц. Дамы на них непременно появляются в элегантных шляпках, следуя строгому дресс-коду. Экс-участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь тоже не стала пренебрегать многовековой традицией, и показала своим поклонникам наряд, который ей самой, видимо, очень нравится. Однако придирчивые пользователи сети в большинстве своем не оценили образ Дарьи, не увидев в нем шика и элегантности.
Дарье досталось от поклонников за выбор платья и шляпки, а многие никак не могут понять — чем так известна девушка, что без нее не обходится практически ни одна светская вечеринка. Пынзарь посоветовали с таким же энтузиазмом заниматься своими сыновьями, с которым она посещает модные мероприятия и тусовки. «И красиво и смешно одновременно» «Да, шляпка что прям статус придаёт, можно подумать» «Все на одно лицо. Раньше Даша была настоящая, а сейчас вся сделанная кукла. Ужас! Все как через принтер. Вам самим не противно?» «Как же вам далеко до дам из светского общества! Дарья ну у вас и вкус, точнее полное его отсутствие» «У Даши не шляпа, а недоразумение…к платью не идет совсем» «Обратите как изящно и просто было одета на этом мероприятии певица Зара. Но вы вырядились конечно…смешно. Слов нет» «Шляпа не делает из вас леди»
Некоторые поклонники посоветовали Дарье научиться самой пользоваться косметикой, поскольку макияж, который ей делают профессиональные стилисты, ее совсем не красит, добавляя девушке возраста. Тем более, что Пынзарь уже не раз критиковали за то, что профессиональный макияж старит ее на несколько лет и делает мало похожей на саму себя.
Eva.ru: последние новости
«Грудь чуть не выпала»: Рианна оконфузилась в платье-фольге «Современные галоши»: туфли Натальи Водяновой за 77 тысяч рублей насмешили публику «Превращаетесь в ниточку»: Елена Темникова изумила своей худобой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного9
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными47
Пуговка показала «беременный» живот17
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место80
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение