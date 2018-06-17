«Шляпа не делает из вас леди»: Дарья Пынзарь получила нелестные отзывы о своем наряде

Вчера на Центральном московском ипподроме состоялось одно из самых утонченных, элегантных и шикарных событий светской Москвы — Скачки «Гран-при Радио Monte Carlo». Посетила его и бывшая участница шоу «Дом-2» дарья Пынзарь , разумеется, в шляпке.

Созданное в лучших традициях всемирно известных королевских скачек в Аскоте, мероприятие, проводимое радиостанцией Monte Carlo, из года в год собирает на Московском ипподроме представителей российской элиты: актеров, музыкантов, спортсменов, бизнесменов, политиков и светских львиц. Дамы на них непременно появляются в элегантных шляпках, следуя строгому дресс-коду. Экс-участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь тоже не стала пренебрегать многовековой традицией, и показала своим поклонникам наряд, который ей самой, видимо, очень нравится. Однако придирчивые пользователи сети в большинстве своем не оценили образ Дарьи, не увидев в нем шика и элегантности.

Дарье досталось от поклонников за выбор платья и шляпки, а многие никак не могут понять — чем так известна девушка, что без нее не обходится практически ни одна светская вечеринка. Пынзарь посоветовали с таким же энтузиазмом заниматься своими сыновьями, с которым она посещает модные мероприятия и тусовки. «И красиво и смешно одновременно» «Да, шляпка что прям статус придаёт, можно подумать» «Все на одно лицо. Раньше Даша была настоящая, а сейчас вся сделанная кукла. Ужас! Все как через принтер. Вам самим не противно?» «Как же вам далеко до дам из светского общества! Дарья ну у вас и вкус, точнее полное его отсутствие» «У Даши не шляпа, а недоразумение…к платью не идет совсем» «Обратите как изящно и просто было одета на этом мероприятии певица Зара. Но вы вырядились конечно…смешно. Слов нет» «Шляпа не делает из вас леди»

Некоторые поклонники посоветовали Дарье научиться самой пользоваться косметикой, поскольку макияж, который ей делают профессиональные стилисты, ее совсем не красит, добавляя девушке возраста. Тем более, что Пынзарь уже не раз критиковали за то, что профессиональный макияж старит ее на несколько лет и делает мало похожей на саму себя.