Чешуя или доспехи? Бейонсе в ботфортах и платье Balmain на концерте

Бейонсе вместе с супругом Джеем-Зи путешествует по миру в рамках концертного тура On the Run. Певица радует поклонников эффектными нарядами, безупречным вокалом и яркой хореографией.

Так, во время недавнего концерта в Манчестере дива вышла на сцену в роскошном образе из круизной коллекции Balmain. Платье и ботфорты скульптурного кроя были расшиты огромным количеством треугольников во всех оттенках бронзы. Такой наряд был похож на чешую или рыцарские доспехи.

Бейонсе выглядела очень сексуально и ярко. А вам понравился новый эффектный аутфит звезды?