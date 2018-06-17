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Чешуя или доспехи? Бейонсе в ботфортах и платье Balmain на концерте
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Чешуя или доспехи? Бейонсе в ботфортах и платье Balmain на концерте 

Grazia 59 минут назад
Фото: Grazia
Бейонсе вместе с супругом Джеем-Зи путешествует по миру в рамках концертного тура On the Run. Певица радует поклонников эффектными нарядами, безупречным вокалом и яркой хореографией.
Так, во время недавнего концерта в Манчестере дива вышла на сцену в роскошном образе из круизной коллекции Balmain. Платье и ботфорты скульптурного кроя были расшиты огромным количеством треугольников во всех оттенках бронзы. Такой наряд был похож на чешую или рыцарские доспехи.
Бейонсе выглядела очень сексуально и ярко. А вам понравился новый эффектный аутфит звезды?
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