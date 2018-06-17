Настя Каменских рассказала, что у нее общего с Кэрри Брэдшоу

И это совсем не то, что вы подумали!

Ну кто не любит сериал «Секс в большом городе»? Кажется, каждая девушка мечтает быть похожей на одну из героинь. Вот и певица Настя Каменских не сдержалась и рассказала, что очень схожа с главной героиней — Кэрри Брэдшоу . Угадаете, чем?

У Анастасии и Кэрри одна общая слабость. Нет, не мужчины. Туфли. Помните этот огромный шкаф с «сокровищами» Кэрри?

«Вот что случается с девушкой, которая попадает на шопинг в магазин обуви. И как же я понимаю Кэрри Брэдшоу, у которой была фанатическая любовь к красивым туфелькам. У вас тоже так?» — написала певица под фотографией с шопинга.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

15 Июн 2018 в 5:39 PDT И правда, Настя Каменских практически не поддалась моде на удобную обувь и не изменяет сексуальным туфлями на шпильках с комфортными кроссовками или балетками. Подписчики увлечение звезды очень даже поддержали:

«Так же! А вы — невероятная красотка», «Мадам шик, блеск и красота», «Настя, туфельки бомбические, просто класс. Тот случай, когда можно ничего не говорить. Такая стильная и шикарная красота, с ума можно сойти. Удачи тебе».

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