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Настя Каменских рассказала, что у нее общего с Кэрри Брэдшоу
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Настя Каменских рассказала, что у нее общего с Кэрри Брэдшоу 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
И это совсем не то, что вы подумали!
Ну кто не любит сериал «Секс в большом городе»? Кажется, каждая девушка мечтает быть похожей на одну из героинь. Вот и певица Настя Каменских не сдержалась и рассказала, что очень схожа с главной героиней — Кэрри Брэдшоу. Угадаете, чем?
У Анастасии и Кэрри одна общая слабость. Нет, не мужчины. Туфли. Помните этот огромный шкаф с «сокровищами» Кэрри?
«Вот что случается с девушкой, которая попадает на шопинг в магазин обуви. И как же я понимаю Кэрри Брэдшоу, у которой была фанатическая любовь к красивым туфелькам. У вас тоже так?» — написала певица под фотографией с шопинга.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
15 Июн 2018 в 5:39 PDT  И правда, Настя Каменских практически не поддалась моде на удобную обувь и не изменяет сексуальным туфлями на шпильках с комфортными кроссовками или балетками. Подписчики увлечение звезды очень даже поддержали:
«Так же! А вы — невероятная красотка», «Мадам шик, блеск и красота», «Настя, туфельки бомбические, просто класс. Тот случай, когда можно ничего не говорить. Такая стильная и шикарная красота, с ума можно сойти. Удачи тебе».
Настя Каменских надела пиджак с чужого плеча и «невидимую» юбку
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