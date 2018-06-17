«Грибок на голове не мешает?»: шляпка Марии Погребняк рассмешила публику

Куда же еще светской львице отправиться, водрузив на голову шляпку? Конечно, на скачки, которые вчера прошли на Центральном Московском ипподроме, ведь дресс-код предполагает обязательное наличие головного убора на прекрасных дамах. Дизайнер и тусовщица Мария Погребняк тоже пришла на мероприятие, став прекрасным поводом для острот.

30-летняя Мария Погребняк — персона весьма известная на просторах отечественного шоу-бизнеса. Женщина в свое время удачно вышла замуж, даже стала в некотором роде дизайнером (создает коллекции одежды для похожих на нее красоток), ее внешность не раз перекраивалась умелыми руками пластических хирургов (вмешательства, кстати, сама Погребняк активно отрицает, кроме операции на груди), она также является многодетной матерью и успешным блогером. Поэтому представить себе скачки, организованные радио Монте-Карло, без ее присутствия просто невозможно.

Для появления на светском мероприятии Мария выбрала длинное воздушное платье белого цвета в крупный черный горох. Оригинальный наряд дополнил черные пояс и сумочка, а также крупная черная шляпка. Создателем сего творения является дизайнер Лилия Гуреева и именно к этому предмету туалета у подписчиков Погребняк возникло больше всего вопросов. Вообще, хоть образ и назвали неплохим, многие отметили, что чувствует себя звезда в нем как-то неуютно. А уж дополнение в виде «гриба или НЛО» на голове и вовсе добавляет всему этому выходу комичности.

«Ну реально НЛО на голове! не одевайте больше? вам не идёт» «Мисс Марпл» «Какое-то нло на башке» «Сорри, но со шляпой-прогон. Шляпка от гриба. Не идёт Вам.» «Грибок на голове не мешает?» «Маруська уже не знает как удивить народ. Шляпа от Шапокляк» «Смешно просто, шляпа не подходит черная Вам, без нее лучше было бы» «Какой-то модный провал. То ли НЛО, то ли гриб лисичка, то ли полет фантазии дизайнера»