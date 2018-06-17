6 сочетаний на каждый день, которые не оставят женщин равнодушными

Надеть на улицу самые расслабленые и иногда даже растянутые вещи — это плохая идея. Повседневный образ должен быть в меру элегантным, чуточку спортивным и даже смелым. Предлагаем шесть стилистических формул, которые действительно работают.

Футболка + джинсы

Футболка Adidas, цена: 2 200 руб. ; джинсы Diesel, цена: от 7 000 руб. ; бейсболка Emporio Armani, цена: от 4 000 руб. ; кеды Santoni, цена: 34 000 руб.

Кто сказал, что футболку со спортивным логотипом можно надевать только в зал? Это не так. Культура 90-х вдохновила дизайнеров на новое правило: чем логотип бренда крупнее, тем лучше. Спортивная футболка отлично сочетается с вареными джинсами и светлыми кожаными кедами. Любимая бейсболка дополнит динамичный и в меру дерзкий образ.

Образ предполагает комфортные стильные кеды, приобрести их вы можете в магазине обуви и аксессуаров Corsocomo. Лаконичные кожаные модели будут отлично сочетаться с джинсами любых оттенков.

Кеды кожаные Corsocomo, цена: 5 400 руб. со скидкой 31%, заказать: +7 (800) 333-03-46 Кеды кожаные Corsocomo, цена: 5 900 руб. со скидкой 33%, заказать: +7 (800) 333-03-46 Деним + платок

Рубашка Carhartt, цена: 5 000 руб. ; джинсы Diesel, цена: 18 000 руб. ; ботинки Fabi, цена: 25 000 руб. ; платок Levi’s, цена: 1 100 руб.

Иногда всего один аксессуар способен поменять образ и превратить его в ультрамодный. С этой задачей идеально справится красная бандана, повязанная как шейный платок. Гармоничнее всего она смотрится с денимовой рубашкой, черными джинсами и ботинками с перфорацией.

Такой комплект отлично дополнит комфортная обувь от магазина El Tempo. Прочные и легкие эспадрильи из текстиля подойдут для прогулки в жаркий день, а мокасины из перфорированной кожи создадут необходимый микроклмимат для ног в любую погоду.

Эспадрильи El Tempo, цена: от 2 990 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04 Мокасины El Tempo, цена: от 5 990 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04 Джинсовка + яркие чиносы

Брюки Ermanno Scervino, цена: 25 000 руб. ; джинсовка H&M, цена: 2 999 руб. ; футболка Michael Kors Collection, цена: 4 000 руб. ; ремень Prada, цена: 23 000 руб. ; кеды Puma, цена: 6 000 руб.

Рано или поздно хочется поэкспериментировать и сменить скучные брюки на что-нибудь поярче. На помощь придут оливковые чиносы, темно-синяя джинсовка и футболка. Выразительный ретро-акцент создадут плетеный кожаный ремень и пыльно-желтые кеды.

Полосатый пуловер + светлые брюки

Пуловер Polo Ralph Lauren, цена: 9 000 руб. ; брюки Dsquared2, цена: 20 000 руб. ; кеды H&M, цена: 2 499 руб. ; очки Bulgari, цена: 19 000 руб. ; рюкзак Burberry, цена: 50 000 руб.

Полосатый пуловер в морском стиле и светлые брюки — свежее решение для любителей классики. Внимание окружающих привлекут модные очки-авиаторы, кеды из парусины и объемный рюкзак.

Вместе с тем рюкзак должен быть комфортным и не натирать плечи. Оптимальные варианты рюкзаков вы можете найти в магазинах «Три сундука» и GRIZZLY. Здесь представлен большой ассортимент рюкзаков и сумок высокого качества по разумным ценам.

Рюкзак Alliance, «Три сундука», цена: от 2 890 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85 Рюкзак GRIZZLY for KASPERSKY​, цена: от 2 682 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56 Белые джинсы + клетчатый пиджак

Рубашка Etro, цена: 17 000 руб. ; брюки Diesel, цена: 12 000 руб. ; пиджак Prada, цена: 150 000 руб. ; ботинки Santoni, цена: 48 000 руб. ; очки Giorgio Armani, цена: 15 000 руб.

У многих пиджак ассоциируется со строгим классическим образом бизнесмена. Дизайнеры решили развеять этот миф и создали повседневный пиджак: чаще всего он имеет укороченный силуэт и всего одну пуговицу. Такой пиджак можно надеть с белыми джинсами и ботинками монки.

Белая футболка + подтяжки

Футболка Michael Kors Collection, цена: 3 000 руб. ; брюки Polo Ralph Lauren, цена: 11 000 руб. ; шляпа Paul Smith, цена: 12 000 руб. ; мокасины Gucci, цена: 35 000 руб. ; подтяжки Tagliatore, цена: 6 000 руб.

Подтяжки хотя и кажутся достаточно экстравагантным предметом гардероба, отлично ладят с белой базовой футболкой. Смелый образ довершит соломенная шляпа и удобные замшевые мокасины, в которых можно гулять день и ночь напролет.

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