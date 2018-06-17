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Тимати продвигает новую коллекцию одежды. Что в ней?
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Тимати продвигает новую коллекцию одежды. Что в ней? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Тимати (34) уже давно перестал быть просто рэпером: у него есть бренд одежды, сеть ресторанов Black Star Burger, тату-салон.
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Black Star Wear музыкант запустил в 2010-м, и там представлена мужская, женская и даже детская одежда.
А на днях Тимати выпустил новую капсульную коллекцию «Волк». В своем Instagram рэпер выложил фото дропа и написал: ««ВОЛК» — сам себе хозяин, поэтому в лесу его побаиваются. Никому не подчиняется и ведет свою собственную выживательную политику. Волк санитар леса. Работает поодиночке или в стае таких же как и он сам. Надеюсь доходчиво. @blackstarwear» (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.).
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В коллекцию вошли футболки, худи, кепки, спортивные костюмы с надписью «Волк» и свитшоты с изображением животного.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/timati-prodvigaet-novuyu-kollektsiyu-odezhdy-chto-v-nej/
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