Ещё
«Как-то аляповато»: образ Аллы Довлатовой вызвал дискуссии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как-то аляповато»: образ Аллы Довлатовой вызвал дискуссии 

Eva.ru 33 минуты назад
Фото: Eva.ru
В субботу на Центральном Московском ипподроме состоялось светское событие — скачки на Гран-при Радио «Монте-Карло». Как и полагается, счастливицы, получившие приглашение, появились на ипподроме в шляпках. Ведущей церемонии стала Алла Довлатова, не избежавшая участи явиться в головном уборе.
Гламурные красавицы отечественного шоу-бизнеса явно готовились к событию заранее, выбирая наряды и, главное, головные уборы. На Центральном Московском ипподроме состоялся настоящий парад причудливых шляпок, часть из которых, надо признать, вовсе не украсила своих обладательниц. О вкусах, конечно, не спорят, однако для злопыхателей в сети данный закон не писан. 43-летняя Алла Довлатова стала ведущей мероприятия. Звезда выбрала для торжества довольно спорный наряд и затейливую шляпку с порхающими бабочками. К ней, кстати, нареканий у публики было не так много, как к цветовому решению платья.
«Шляпка ничего, фасон платья тоже, но вот принт. Уж не знаю, спорно» «Алла, простите, но как-то аляповато» «Такая активная шляпка, к ней надо однотонный наряд» «Вы как скоморох. Платье неудачное» «Не самый удачный ваш выход, уж простите» «Крой платья хороший, с расцветкой не согласна» «Шляпка прекрасная, платье в топку»
Конечно, преданные подписчики Инстаграм-аккаунта Довлатовой наперебой расхвалили свою любимицу. Да, Алла прекрасно выглядит для своего возраста и количества детей. Она востребована в профессии, а ее оптимизм заряжает людей каждый день. Может, звезде просто иногда нужно не брезговать услугами стилистов и немного поэкспериментировать с одеждой? Кстати, для Марии Погребняк выход на это мероприятие тоже обернулся чуть ли не модным провалом. Ее шляпку назвали и грибом, и НЛО, а сама блондинка крайне неуютно чувствовала себя в представленном образе, что не могло укрыться от въедливых фанатов.
Eva.ru: последние новости
«Превращаетесь в ниточку»: Елена Темникова изумила своей худобой «Шляпа не делает из вас леди»: Дарья Пынзарь получила нелестные отзывы о своем наряде «Как всегда великолепна»: Сара Джессика Паркер хороша даже в пижаме
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного12
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными54
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место90
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников13
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение