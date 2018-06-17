«Как-то аляповато»: образ Аллы Довлатовой вызвал дискуссии

В субботу на Центральном Московском ипподроме состоялось светское событие — скачки на Гран-при Радио «Монте-Карло». Как и полагается, счастливицы, получившие приглашение, появились на ипподроме в шляпках. Ведущей церемонии стала Алла Довлатова, не избежавшая участи явиться в головном уборе.

Гламурные красавицы отечественного шоу-бизнеса явно готовились к событию заранее, выбирая наряды и, главное, головные уборы. На Центральном Московском ипподроме состоялся настоящий парад причудливых шляпок, часть из которых, надо признать, вовсе не украсила своих обладательниц. О вкусах, конечно, не спорят, однако для злопыхателей в сети данный закон не писан. 43-летняя Алла Довлатова стала ведущей мероприятия. Звезда выбрала для торжества довольно спорный наряд и затейливую шляпку с порхающими бабочками. К ней, кстати, нареканий у публики было не так много, как к цветовому решению платья.

«Шляпка ничего, фасон платья тоже, но вот принт. Уж не знаю, спорно» «Алла, простите, но как-то аляповато» «Такая активная шляпка, к ней надо однотонный наряд» «Вы как скоморох. Платье неудачное» «Не самый удачный ваш выход, уж простите» «Крой платья хороший, с расцветкой не согласна» «Шляпка прекрасная, платье в топку»