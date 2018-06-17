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Парад причудливых шляпок: в Москве прошли скачки «Радио Монте-Карло»
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Парад причудливых шляпок: в Москве прошли скачки «Радио Монте-Карло» 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
Богатые и знаменитые российские звезды не смогли пропустить ежегодные скачки «Радио Монте-Карло» и явились на светское мероприятие во всеоружии. Как полагается, событием правили шляпки, и чем чуднее и диковиннее, тем лучше!
В эту субботу в столице прошли скачки «Радио Монте-Карло», которые ежегодно привлекают повышенное внимание московского бомонда. Традиционно на ипподроме собираются звезды всех величин, и цель мероприятия не только сделать удачные ставки, но и поразить общественность своим элегантным (и не очень) нарядом, центральным элементом которого является неизменный атрибут скачек — замысловатая шляпка.
Российская радио— и телеведущая Алла Довлатова украсила свою голову порхающими бабочками. Ее летний образ и смелое сочетание цветов вызвали смешанные чувства у публики, которая как критиковала, так и восхищалась вкусом звезды.
Российская певица, финалистка проекта «Голос» 2012 Анастасия Спиридонова выделилась из толпы, выбрав в качестве головного убора две пластинки. Подобное произведение не могло не привлечь внимания, вызвав массу острот относительно неординарного решения.
Светская львица Анна Калашникова также представила экстравагантный образ. Ее широкополая шляпа была густо декорирована перьями, торчащими в разные стороны. Некоторые критически настроенные модные критики даже сравнили звезду с гламурной курочкой.
Звездный дизайнер Белла Потемкина выбрала необъятную соломенную шляпу, под которой наверняка можно укрыться не только от жаркого солнца, но и от проливного дождя.
Певица Кристина Орса украсила свою голову икебаной из черных роз и, кажется, стала еще тоньше под столь внушительным головным убором.
Певица Анна Седокова, напротив, отдала предпочтение маленькой, скромной шляпке-заколке, декорированной ореолом длинных и тонких перьев.
Российско-американская поп и R&B-певица Саша Градива сделала ставку на ярком и сочном образе — желтый наряд и желтая замысловатая шляпа подняли настроение зрителям, наблюдающим за столичным бомондом.
Группа QUEENS, по всей видимости, заранее договорилась о нарядах и пришла на скачки в красно-белых платьях и изысканных шляпках.
Роскошная телеведущая канала «Fashion Tv» Ольга Рудыка славится прекрасным вкусом и уж точно знает все о моде, красоте, светских мероприятиях и роскошной жизни. И для скачек теледива примерила корону из перьев, которая напомнила некоторым образ Статуи Свободы.
Елена Князева отдала предпочтение брючному костюму, а ее шляпа напомнила поклонникам головной убор стюардесс, только дополненный длинными перьями.
Широкополой яркой шляпой поразила общественность и «Миссис Москва-2015» дизайнер Аника Керимова.
Неудачный образ представила и Дарья Пынзарь. Желая выделиться и привлечь к себе внимание, экс-участница шоу «Дом-2» украсила себя на редкость вычурной шляпой-бантом, однако ее попытку влиться в ряды светских львиц сочли нелепой и провальной.
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Женский форум
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