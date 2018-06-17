Что надеть на работу летом: 5 комплектов, которые впишутся в дресс-код

Светлое платье и мюли

Известная всем истина — белый цвет отталкивает солнечные лучи, поэтому в светлой одежде не так жарко, как в темной. Белый тотал лук может стать прекрасной альтернативой привычному черному офисному костюму. Делаем ставки на легкие ткани, но не на слишком открытые платья. Образ гармонично завершат однотонные мюли. Мюли CORSOCOMO из денима на среднем каблуке и кожаные мюли от Milano Moda составят удобный и стильный образ с платьем-рубашкой белого цвета.

Мюли из денима синего цвета CORSOCOMO,

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Рубашка и юбка миди

Дресс-код даже летом может комфортным. Достаточно к комплекту из классической голубой или белой рубашки и лодочек добавить принтованную юбку миди. При выборе принта отталкиваемся от строгости корпоративной культуры в офисе. Костюм и футболка

Оставляем дома строгий темный костюм — вместо него смело надеваем костюм с геометрическим принтом или наряд яркого цвета. Никаких рубашек под низ — только футболки, лучше всего белые или в тон пиджаку. Платье и блейзер

Собрать аутфит в рамках дресс-кода для женщин — задача не из простых, но летом решить ее намного проще. К легкому платью и закрытым туфлям можно добавить офисный пиджак — незамысловатый, но удобный образ готов. Например, к образу с платьем подойдут элегантные жакеты серого и черного цветов от российского модного дома Ianis Chamalidy.

Жакет Ianis Chamalidy​, цена: от 32 000 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Жакет Ianis Chamalidy​, цена: от 35 000 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Широкие брюки и блуза

При создании наряда, не нарушающего правила дресс-кода, желательно выбирать не джинсы, а хорошо продуваемые кюлоты. Летом в офисе может быть душно даже при включенном кондиционере, поэтому комплект из широких брюк и блузы с короткими рукавами — то, что нужно в жаркий день. Дизайнерские блузы от Michal Negrin, украшенные кружевом и кристаллами Swarovski, могут стать вариантом и для наряда на свидание после душного рабочего дня.

Блуза «Тринити» от Michal Negrin, цена: от 40 900 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Блуза «Эмбри» от Michal Negrin, цена: от 15 950 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Создаем летний дресс-код:

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