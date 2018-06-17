Выходные молодой мамы: Кайли Дженнер сходила на ужин с лучшей подругой

Кажется, Кайли Дженнер (20) и ее лучшая подруга Джордин Вудс (20) не расстаются ни на минуту.

Вот и на этот раз папарацци заметили подруг после ужина в голливудском ресторане Craig. Для выхода телезвезда выбрала леггинсы Alexander Wang, укороченный топ и туфли Yeezy. А вот наряд Джордин был куда откровеннее: она надела прозрачное платье в горох поверх нижнего белья.

Голосуй, чей образ круче!

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